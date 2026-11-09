El contador / 9 de noviembre de 2026

1. Este martes, Novo Nordisk, que en México dirige Patricia Field, hará un anuncio muy esperado: el lanzamiento de su semaglutida oral Wegovy, con esto, el laboratorio espera romper las barreras de entrada a nuestro mercado, donde la mayoría de los consumidores prefiere un medicamento oral que una inyección. El fármaco se diseñó para tratar el sobrepeso y la obesidad y, junto con Ozempic, es de los productos que han impulsado a la compañía en los últimos años. El lanzamiento cobra relevancia en un mercado donde siete de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso; sin embargo, habrá que ver su precio, pues ése es otro tema que limita el acceso de los consumidores hacia este tipo de soluciones.

2. Merco Líderes México 2026 reconoció a Daniel Servitje, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo, por ocupar el primer lugar de su ranking durante 11 años consecutivos, de 2016 a 2026. Es el primer mexicano en recibir esta distinción especial por parte de este monitor corporativo de referencia, que anteriormente se otorgó a Isabel Noboa, en Ecuador, y a Pablo Isla, en España. Este reconocimiento refleja la valoración de un liderazgo “basado en la coherencia, la integridad y el compromiso de largo plazo”. Servitje compartió este logro con los más de 152 mil colaboradores de Bimbo y atribuye su éxito a una filosofía basada en la sustentabilidad, la productividad, el respeto a las personas y el crecimiento constante.

3. Meta, que fundó Mark Zuckerberg, eligió a México como el primer país de América Latina donde está disponible su nuevo agente personal de inteligencia artificial llamado Muse. Los usuarios mayores de 18 años podrán usarlo completamente en español en equipos iOS, Android o en web, para tareas como dar seguimiento a pendientes, gestionar proyectos y puede conectarse con otras aplicaciones y servicios. Las primeras marcas en aliarse con Muse en el país son Cinépolis, Coppel, Despegar, Kavak, Kueski, Liverpool y Rappi. Destaca que Muse puede usarse de manera gratuita, pero también hay planes de suscripción para quienes quieran acceso a más funcionalidades y servicios.

4. El director general de la American Chamber of Commerce de México, Pedro Casas, busca dar difusión, promoción y orientación en materia fiscal federal a las empresas socias de la cámara en la región noreste del país, por ello firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuyo titular en funciones es Gilberto Camacho. Este convenio también tiene por objetivo fortalecer el conocimiento de los servicios que brinda la Prodecon en materia fiscal federal, recepción de quejas y reclamaciones, representación y defensa legal, así como la suscripción de acuerdos conclusivos, para que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.