El contador / 9 de julio de 2026

1. La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), que encabeza Carlos Berzunza, firmó un acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua (CCA), que dirige Raúl Rodríguez, para promover la gestión sustentable de este líquido. El acuerdo también sienta las bases para el desarrollo de proyectos de investigación científica, programas de capacitación y campañas educativas. Así, las empresas de la Canipec podrán tener acceso a conocimiento técnico especializado para adoptar mejores prácticas en sus procesos y cadenas de valor; asimismo, se aprovechará la capacidad de incidencia del CCA en políticas públicas hídricas para construir propuestas que garanticen la seguridad hídrica.

2. El registro de líneas móviles, cuyo cumplimiento está en manos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano, avanza ahora con un calendario donde los primeros usuarios, cuyo número telefónico termina en cero, tienen hasta el 15 de agosto para vincular su línea, mientras que la terminación en nueve tiene hasta finales de diciembre. Y aunque hay usuarios de telefonía celular que no piensan hacer el registro y tramitaron un amparo, operadores señalan que la autoridad no les ha definido algún proceso jurídico, por lo que las líneas no registradas serán suspendidas, siendo Telcel, que dirige Daniel Hajj, la que lleva la mayor carga, con 84.3 millones de clientes.

3. Uno de los temas que más preocupa al sector industrial es el tema de los aranceles al sector automotriz, así como al acero y al aluminio. Por ello, en preparación a la reunión del 20 de julio para la tercera ronda de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Ciudad de México, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Alejandro Malagón, se reunió en privado con el subsecretario de Comercio Exterior de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, para revisar los siguientes pasos de la coordinación con el sector industrial para preservar la certidumbre y el comercio en Norteamérica, así como los temas que llevarán a la mesa de revisión del acuerdo.

4. Con el objetivo de fortalecer lazos por el desarrollo del sector agroindustrial, la líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, sostuvo un encuentro con María Eugenia Rojano, secretaria del Campo del Estado De México. Durante la reunión, ambas dialogaron sobre una agenda para crear sinergias de competitividad e innovación en el Estado de México, que cuente con la participación de los industriales de la transformación, así como las pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial; también aprovechó para ajustar los detalles del quinto Foro Internacional Agroindustrial, que se llevará a cabo este 7 y 8 de agosto en el Estado de México.