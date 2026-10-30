El contador / 30 de octubre de 2026

1. La Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, que preside Andrés de la Parra Escandón, y el Senado de la República, que encabeza Higinio Martínez, celebrarán el Laboratorio de Educación e Inclusión Financiera AMFE el martes 3 de noviembre, en el Salón de la Comisión Permanente. Además de la senadora Yeidckol Polevnsky, contará con expertos y directivos de instituciones como Tala, ABM, Finabien, Kuesky, Banco Azteca, Condusef, Proyectos Adamantine, Innovación, Liquidez Efectiva y del área de ciberseguridad de la Guardia Nacional, en cuatro paneles con temas sobre herramientas digitales, adopción financiera para el desarrollo y protección al usuario.

2. El 1 de noviembre, Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Promoción Turística está a cargo de Rodrigo Esponda, se conectará en una nueva ruta directa con el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, estado que gobierna Mara Lezama. El vuelo, operado por Volaris, de Enrique Beltranena, permitirá aumentar el flujo de pasajeros en los dos principales destinos turísticos del país. Entre los segmentos que atenderá este vuelo están el de visitas a familiares y amigos, es decir, personas que vivían y trabajaban en Cancún y que fueron enviadas a Los Cabos, el de viajes de negocios, que visitan ambas ciudades, y el de leisure, personas que viajan a Cancún y tienen deseos de conocer México.

3. Una de las empresas mexicanas que ha avanzado en su transformación digital es Metalsa, que tiene como director ejecutivo a Hans Dieltjens. Esta compañía de manufactura realizó un proyecto de la mano de PwC México, el cual fue liderado por Luis Ávila, quien es socio líder de modernización digital, y Oracle, con el objetivo de mejorar procesos a través de un nuevo modelo de control de información financiera. Además, este sistema ofreció a Metalsa 100% de autonomía e independencia, lo que garantiza una mayor flexibilidad y control en sus próximas etapas de la transformación digital. Esto es importante para Metalsa porque tiene presencia tanto en México como en Estados Unidos, Brasil y Argentina.

4. Alejandro Corsi, fundador y CEO de Diri, empresa que agrupa diversos operadores móviles virtuales, busca vincular las telecomunicaciones con el impacto social. Desde 2020, la empresa impulsa el Plan Causa, mediante el cual ha destinado 4.3 millones de pesos a más de 20 fundaciones en México. Este trimestre se respalda a Fundación Vuela, dirigida por Diego Parada Herrera, que ayuda a niñas, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Como parte de la iniciativa, el 22 de noviembre se realizará la carrera Vuela Run 2026, en el Bosque de Chapultepec, con recorridos de 3, 6 y 12 kilómetros. Buscan demostrar que la conectividad también puede servir como plataforma para dar apoyo.