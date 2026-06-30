El Contador / 30 de junio de 2026

1. Hace 17 años, Banorte, liderado hoy por Marcos Ramírez Miguel, marcó un hito al lanzar la primera aplicación móvil bancaria en el país. El desarrollo de la aplicación ha estado guiado por la integración de herramientas que priorizan la seguridad y la experiencia del usuario. Este 2026, el banco dio un paso más en la prevención del fraude mediante la implementación de la validación del número de teléfono registrado en la cuenta con las compañías telefónicas. Asimismo, ha incorporado un sistema de autentificación conductual, el cual identifica los patrones de uso cotidianos de cada usuario para detectar de manera inmediata cualquier comportamiento inusual que pudiera sugerir una vulneración.

2. Al parecer, al gobierno sólo le interesa superar el compromiso que representa el Mundial y dejó pendientes los requerimientos que hicieron los controladores aéreos para evitar contratiempos durante esta temporada. Hasta el momento, el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, que preside Alfredo Covarrubias, no ha recibido notificación de las autoridades sobre cómo mejorar el salario de los trabajadores, quienes acusan que, con la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, sus percepciones se han reducido 65 por ciento. Además, está pendiente que Hacienda, de Edgar Amador, autorice la partida para contratar personal y evitar los extensos horarios de los que están activos.

3. En medio del furor mundialista, pasó desapercibido que el AICM, que dirige Juan José Padilla, tiene una nueva red de internet con acceso a WiFi 7 gratuito, que cubre a las dos terminales. Este servicio de conectividad fue parte de la remodelación del aeropuerto y se integra por dos enlaces redundantes de 50 Gbps en cada terminal, con 800 antenas WiFi que transmiten a una velocidad de hasta 2.5 Gbps, lo que permite el acceso a 200 usuarios por antena. Los usuarios pueden encontrar la red #AICM_FREE_WIFI y está disponible desde las áreas públicas hasta las salas de última espera. Además, tanto Telmex, de Héctor Slim, como Izzi, que dirige Francisco Valim, ofrecen WiFi gratuito a sus clientes.

4. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que preside Norma Solano, hizo un ajuste en el plazo del registro de líneas móviles que permite a los usuarios hacer la vinculación de su número con su CURP y que resulta imprescindible para que las personas mantengan servicios como las aplicaciones bancarias. Sin embargo, algunos bancos emiten información encontrada, por ejemplo, BBVA, que dirige Eduardo Osuna, advierte a sus clientes que la app del banco y el número celular trabajan juntos, por lo que recomienda registrar la línea antes del 30 de junio. Pero Hugo Nájera, director de Banca Minorista de BBVA, aseguró que, con WiFi, los usuarios seguirán con su servicio en la app. Así las cosas.