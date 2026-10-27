El contador / 27 de octubre de 2026

1. Desde Paseo de la Reforma se alistó la ofensiva educativa de Grupo BMV para lograr que haya más inversionistas en nuestro país. Con Jorge Alegría, en la dirección del centro bursátil y Gerardo Aparicio al frente de la Escuela Bolsa Mexicana, se sumaron cinco nuevas rutas de aprendizaje a su escuela digital. Los programas van desde finanzas personales y emprendimiento hasta temas de alta especialización como derivados y estrategias de inversión con acciones, ETF y Fibras. La iniciativa busca ampliar la cultura financiera y que se cuente con inversionistas mejor preparados; por ello, la EBM seguirá ampliando su oferta de cursos, con opciones que se adapten a las necesidades de los interesados.

2. Ante la consolidación del mercado de telecomunicaciones móviles donde la mayoría de los usuarios quedarán en la red de Telcel, de Daniel Hajj, o de Televisa, de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, tras adquirir AT&T México, que dirige Mónica Aspe, más la venta de Movistar México, que encabeza Camilo Aya, a Oxio. de Nicolás Girard, queda en el aire el futuro de los operadores móviles virtuales que operan sobre la red de Altán, que dirige Zaira Pérez, que tendrán que competir con estas dos grandes compañías que tienen el brazo económico y de marketing para mejorar sus ofertas de servicio y ganar mercado; además, son las únicas empresas que ofrecen tecnología 5G.

3. La competencia en el mercado automotriz a nivel mundial está obligando a las armadoras a reestructurase, no sólo para bajar los costos, sino la forma de hacer negocios; es decir, ya no se trata sólo de vender autos, sino de implementar una estrategia de negocios integral. Esto es justo lo que está haciendo la empresa china GAC Group, que preside Feng Xingya, quien considera que fabricar vehículos ya no es suficiente para responder a las nuevas necesidades de movilidad, pues con la electrificación también viene la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías inteligentes, así como la infraestructura energética para la carga rápida y la capacidad de otorgar el mejor servicio de mantenimiento.

4. Está todo listo para anunciar el programa de descuentos El Buen Fin. Será el próximo 28 de octubre de 2026 cuando el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard; el jefe del SAT, Antonio Martínez, y los líderes del sector empresarial, entre ellos Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur anuncien el arranque del Buen Fin, confirmen fechas, que serán en la primera quincena de noviembre, así como las promociones, el Sorteo Fiscal y el estimado de ventas para este año. También se anticipa la participación de la Asociación Mexicana de Ventas Online, así como del titular de la Profeco, César Escalante, quien informará del despliegue que tendrá para apoyar a los consumidores.