El contador / 22 de septiembre de 2026

1. El debate alrededor del impacto de la inteligencia artificial generativa arrecia. Ahora fue Jensen Huang, CEO de Nvidia, quien afirmó que esta tecnología no provocará el fin de la humanidad. Esto, en respuesta a los comentarios alarmistas de un exempleado de Anthropic, Jacob Coxon, y la reacción del CEO de la misma, Dario Amodei, y del CEO de OpenAI, Sam Altman, sobre la necesidad de reducir el ritmo de desarrollo de esta tecnología. Huang fue muy incisivo y aseguró que esa visión del fin del mundo podría ser usada por algunos jugadores con fines políticos o para librarse de las restricciones legales vigentes, cuando en realidad se debe buscar que éstas sean aplicadas con rigor.

2. La CRT, que preside Norma Solano, advierte que el proceso de vinculación de líneas móviles dará como resultado una depuración de aproximadamente 25 millones de líneas que están en desuso porque fueron resultado de chips de regalo que se entregaron junto con paquetes y que no fueron activados, por chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales o chips adquiridos por promociones. Mientras tanto, el regulador avanza con el registro que los usuarios deben realizar ante sus operadores como Telcel, que encabeza Daniel Hajj; AT&T, que dirige Mónica Aspe o con los móviles virtuales que dependen de Altán Redes, que dirige Zaira Pérez. Hasta ahora, suman 86.5 millones las líneas vinculadas.

3. La firma que ve a México como un destino prioritario para el desarrollo de proyectos energéticos es la española Cox que preside Enrique Riquelme, pues entre sus planes están inversiones por más de 10 mil 700 millones de dólares hacia 2030. Para esta compañía, el nuevo esquema que se está implementando en el sector energético de México, que desde la Sener lidera Luz Elena González, le otorga la seguridad jurídica necesaria. A la compra de los activos de Iberdrola por más de 4 mil millones de dólares, se suma el proyecto que ganó en la licitación de la Conagua, de Efraín Morales, para construir una desaladora de agua en Baja California, en la que ejercerá más de 300 millones de dólares.

4. American Airlines, que dirige Robert Isom, cumplió 45 años de servicio en Quintana Roo. Actualmente, la aerolínea estadunidense opera hasta 20 vuelos diarios a tres destinos entre los que están Cancún, Cozumel y Tulum. Más de 100 líderes de American Airlines para Latinoamérica, el Caribe y Canadá se reunieron en Cancún para la conferencia anual de liderazgo regional de la aerolínea. Ahí se habló de las prioridades estratégicas y oportunidades para 2027 y los años posteriores. Para este invierno, la aerolínea operará en Cancún hasta 40 vuelos diarios hacia y desde 19 destinos en Estados Unidos; asimismo ofrecerá hasta 17 vuelos semanales en Cozumel y dos vuelos diarios en Tulum.