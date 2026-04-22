El contador / 22 de abril de 2026

1. El 20 de abril concluyó la consulta del proyecto de reformas, propuesto por el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, que busca homologar la experiencia de los usuarios en las transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles (CoDi y DiMo). El objetivo es que el envío de dinero a través de dispositivos móviles sea intuitivo, rápido y, sobre todo, idéntico entre una aplicación y otra. Sin embargo, para las instituciones bancarias, lideradas por Emilio Romano, la ruta hacia esta homologación requiere de un análisis técnico profundo para no asfixiar la innovación tecnológica ni la competencia. Para ello, la ABM propuso formalmente la creación de mesas de trabajo técnicas.

2. En un movimiento que apuesta por los modelos de financiamiento alternativos en el país, Aplazo, la plataforma mexicana especializada en el esquema Buy Now, Pay Later liderada por Ángel Peña, logró una ampliación de 40% en su línea de crédito con BBVA Spark, encabezada por Rodrigo Velasco. Con ello, la facilidad crediticia alcanza 50 millones de dólares, que se destinarán a acelerar la inclusión financiera y expandir el acceso al consumo para los mexicanos. A través de esta plataforma, los usuarios pueden diferir sus pagos en comercios físicos y digitales sin necesidad de poseer una tarjeta de crédito, lo que permite a la población no bancarizada comenzar a construir un historial crediticio digital.

3. El PVC, uno de los insumos utilizados por la industria mexicana, enfrenta un nuevo incremento que ahorca a la industria trasformadora de esta resina termoplástica. La cuota compensatoria de 631 dólares por tonelada aplicada a la resina proveniente de Estados Unidos le representa un incremento de costos superior a 70%, en un momento en que los precios internacionales de las resinas plásticas también han subido más de 30% por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Muchos sectores dependen de este material para la fabricación de componentes y productos esenciales. Aquí no se descarta un acercamiento con la Secretaría de Economía, de Marcelo Ebrard, y es que más de 300 empresas están en riesgo.

4. Quien está dando de qué hablar es Agustín Carstens, quien fuera secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México. Y es que a un año de haber dejado su cargo como gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Carstens logró posicionarse en la junta directiva de UBS, que preside Colm Kelleher, firma de servicios financieros considerada uno de los gestores de inversiones más grandes del mundo. Durante su más reciente asamblea anual, UBS Group AG aprobó a Carstens como miembro del Comité de Cultura y Responsabilidad Corporativa, así como miembro del Comité de Gobernanza y Nominación. Al exfuncionario mexicano se le reconoce su liderazgo en instituciones financieras globales.