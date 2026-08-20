El Contador / 20 de agosto de 2026

1. Alineada a los objetivos del Pacic, promovidos por Hacienda, a cargo de Edgar Amador, Walmart de México y Centroamérica, liderada por Cristian Barrientos, lanzará hoy en sus formatos Bodega Aurrera y Walmart, la iniciativa Precios que no se tocan, con la cual buscará apoyar la economía de las familias, contribuyendo a que su dinero rinda más. Se pondrá atención en aquellos productos que responden a las principales necesidades de compra. Este proyecto se suma a otras acciones que la empresa ha impulsado como el trabajo con pequeños productores locales. Con Precios que no se tocan, Walmart busca reforzar su compromiso de ofrecer precios bajos de manera sostenida.

2. Grupo Klu, cuyo presidente es Alberto Djemal, y su filial Previvale, que encabeza José Antonio García León, han decidido reorientar su estrategia de negocios hacía las pymes, sector desatendido por la banca tradicional. Su oferta se centrará en soluciones para optimizar la administración de flujo de caja, adquisiciones, emisión de vales de papel y monederos electrónicos, crédito productivo y responsable, tesorería y operaciones transfronterizas, con absoluta seguridad operativa, cumplimiento regulatorio e integración de servicios. Afirman que la competencia no debe centrarse en lanzar nuevas aplicaciones, sino en ofrecer plataformas que reduzcan la complejidad financiera para las empresas.

3. Coca-Cola, que en nuestro país preside Louis Balat, y Absolut Vodka, perteneciente a Pernod Ricard, que dirige Paola Pinto, lanzaron Absolut Sprite, fusión entre el refresco sabor lima-limón y el vodka sueco. El plan es añadir dinamismo a la categoría de bebidas alcohólicas listas para beber, que cada vez está más competida. Esto, mediante una innovación que busca atraer consumidores sedientos de nuevos productos y experiencias. La bebida ya se lanzó en otros mercados y ahora probará suerte en México, donde esperan que sea bien recibida por los consumidores mayores de edad. Ambas empresas seguirán desarrollando productos novedosos para mantenerse en las preferencias de los clientes.

4. El líder de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, estuvo en la Cámara de Diputados, pues busca impulsar iniciativas para apoyar a los jóvenes y a los pequeños negocios. Ello, como parte de su estrategia para el desarrollo del talento joven y empresarial. La ruta de Concanaco contempla identificar una oportunidad hasta generar empleo y prosperidad, e incluye el relevo generacional como eje prioritario: heredar una empresa familiar debe significar profesionalizarla e incorporar inteligencia artificial, comercio electrónico y nuevos modelos de negocio, además de acercar a las nuevas generaciones a la banca, las fintechs, los fondos, el capital semilla y cadenas de proveeduría.