El contador / 2 de noviembre de 2026

1. La presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, y el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, fueron reconocidos en el Top 100 Destacados Líderes de América Latina y México 2026, por parte del Senado. El distintivo reconoce la trayectoria, el liderazgo y el impacto social, empresarial, cultural, científico y de salud de figuras sobresalientes en México. En la Casona de Xicoténcatl, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, entregó las preseas a los líderes empresariales por su liderazgo empresarial en favor del país.

2. Este 4 de noviembre será el lanzamiento de la danesa Flying Tiger Copenhagen, cadena de tiendas que vende desde artículos de decoración para el hogar hasta juguetes y productos de papelería. En el evento estarán presentes Jens Aarup Mikkelsen, director general de la empresa, y Jacobo Hamui Mizrahi, director de Rally Total, compañía que estará a cargo de la expansión en nuestro país y que forma parte de Grupo Julio, por lo que el evento también marca un antes y un después para la famosa marca de ropa mexicana. Desde hace dos meses la empresa ha estado buscando a los gerentes de sus nuevas tiendas, pues el plan es arrancar con cinco unidades, que estarán ubicadas en la zona metropolitana.

3. La Secretaría de Turismo, que encabeza Josefina Rodríguez Zamora, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al mando de José Merino, lanzaron la aplicación digital México Invita, con la cual buscan orientar a los viajeros nacionales e internacionales y promover la riqueza y diversidad de los destinos, así como las actividades culturales, gastronómicas e históricas en las 32 entidades federativas. La app, en la cual se pueden consultar más de 290 rutas turísticas, brinda recomendaciones que incluyen Pueblos Mágicos, zonas arqueológicas y sitios naturales, además ofrece asistencia vial, orientación sobre movilidad, así como enlace directo a servicios de emergencia y de protección civil.

4. HP México, que dirige Adriana Flores Villarreal, está celebrando 60 años en el país y cómo se ha transformado. Hoy la compañía integra capacidades que abarcan desde cómputo, impresión, colaboración, hasta software, seguridad y servicios para adaptarse a las nuevas formas de vivir y trabajar. Además, también se ha enfocado en impulsar un modelo de inteligencia artificial híbrida que sirva para crear experiencias más intuitivas, útiles, reducir fricciones y permitir que las personas dediquen más tiempo a las actividades donde pueden generar mayor valor dentro de las compañías. En el futuro, HP se comprometió a seguir desarrollando talento y mantenerse cerca de las necesidades de sus clientes.