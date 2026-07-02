El Contador / 2 de julio de 2026

1. Lo que se está convirtiendo en una necesidad y no en un lujo son los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, cuyo uso en el mundo registra un aumento anual de 77%, según la AIE, de Fatih Birol. Según la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, de David O’Donnell, al menos 91% de esas unidades ha experimentado fallas en el suministro eléctrico; sin embargo, a este sector se suma la necesidad de respaldo en hospitales, plantas de alimentos, aeropuertos y minería, entre otros. Por ello, desde Energía Real, de Víctor Mejía, se ve al almacenamiento como un nicho de negocios de alto potencial, cuyo desarrollo luego de la emisión de la regulación ha comenzado a crecer.

2. Es cierto, Pemex, dirigida por Juan Carlos Carpio, concluyó los trabajos para atender la contingencia operativa en el pozo Krem-1; sin embargo, esto no quiere decir que el problema esté resuelto, pues en redes sociales los pobladores de las comunidades cercanas aseguran que el incendio sigue activo y, con ello, los ruidos estrepitosos, el movimiento de la tierra, la contaminación y, sobre todo, el temor de que esta situación se salga más de control. Ya son más de 100 días en los que Krem-1, ubicado en Las Choapas, Veracruz, se encuentra en emergencia, y lo que se sigue esperando en todo este tiempo es el actuar de la ASEA, que dirige Andrea González Hernández, que no ha emitido una postura pública.

3. En un momento en que México busca diversificar sus motores de crecimiento, el auge vitivinícola en Coahuila, estado gobernado por Manolo Jiménez Salinas, es un caso de atención. Parras de la Fuente es el principal polo enoturístico de la entidad, donde destaca Casa Náufrago, dirigida por Kevin Rosas, una bodega que inició operaciones en 2019 y que en 2025 tuvo una producción de 115 toneladas de uva, la mayor parte dirigida al mercado nacional, aunque también exporta a EU. Así, Parras vive un nuevo ciclo de inversiones vinculadas a esta industria y al turismo, que lo han convertido en uno de los principales activos del municipio y factor clave para atraer capital, infraestructura y visitantes.

4. La presidenta de la Canacintra, María de Lourdes Medina, celebró su consejo directivo, en el que presentó los resultados trimestrales de su gestión y, si bien hay avances, lo cierto es que la cámara sigue arrastrando pendientes de pagos por pertenecer a los consejos empresariales, entre ellos el CCE y la Concamin, presididos por José Medina Mora y Alejandro Malagón, respectivamente, a donde no se ha podido reintegrar la cámara. Medina también adelantó los detalles de la Convención Nacional 2026, que se celebrará del 21 al 23 de octubre en Saltillo, Coahuila. Entre los temas en este encuentro destacan la innovación, el networking estratégico y las alianzas de alto impacto.