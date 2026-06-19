El Contador / 19 de junio de 2026

1. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Juan José Padilla Olmos, está buscando, de todas las formas posibles, tener contentos a los pasajeros y ahora les ofrecerá una nueva red de internet con WiFi 7 gratuito. El servicio estará disponible en ambas terminales y es el resultado de la remodelación que tuvo el aeropuerto. A pesar de que aún hay detalles, las obras concluyeron casi satisfactoriamente para recibir a los pasajeros que llegaron con motivo del Mundial. Al menos en el área de migración, baños, bandas, salas de espera, fachada, entre otros, sí se notan los cambios estéticos del aeropuerto. Ahora ya sólo falta que las mejoras continúen en las zonas operativas.

2. Empresas estadunidenses voltean hacia el mercado mexicano, cuyas compañías invierten en transformación digital. Es el caso de DXC Technology, que dirige Raúl Fernández y que tiene años operando en el país, pero ahora nombró a Carlos Brito como nuevo Country Manager para México, quien tiene más de 20 años de experiencia en finanzas y operaciones de empresas de tecnología. La llegada de Brito forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de la compañía en América Latina y liderará las operaciones en el país con el foco de impulsar el crecimiento del negocio, fortalecer las relaciones con clientes y socios estratégicos, y elevar el estándar operativo de la compañía.

3. La IA generativa está impactando a todas las industrias, incluso a los profesionales de la construcción. Grupo Calidra, que tiene como gerente de Marketing a Francisco Pohls Aguilera, lanzó un chatbot llamado Fermín, que funciona a través de WhatsApp. Está disponible las 24 horas y tiene la personalidad de un compañero de obra. Su objetivo es apoyar a distribuidores, albañiles, contratistas y otros con información sobre productos, aplicaciones, preparación de mezclas y recomendaciones generales para proyectos de construcción. Actualmente, en México hay 4.6 millones de personas dedicadas al sector de la construcción y un chatbot de este tipo puede ser la diferencia entre avanzar o perder tiempo.

4. La Planta de Estampado y Ensamblado de Ford en Cuautitlán, que en el país comanda Lucien Pinto, impulsa el desarrollo del talento joven a través de Innovation Partners, una iniciativa que lleva las prácticas profesionales más allá del aprendizaje en el aula, con una mentoría de alto nivel y con impacto real. Para Ford, el liderazgo automotriz reside también en el compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera. La firma cuenta con Salute to Dealers, una iniciativa global diseñada para reconocer y potenciar a los distribuidores que utilizan sus recursos para mejorar la vida de las personas. Así surgió la historia de Brotó, empresa social que ha generado un impacto inigualable y nace a raíz de este programa.