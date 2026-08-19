El contador / 19 de agosto de 2026

1. La competencia en el sector financiero arrecia, ahora con el empuje de Trafalgar, presidido por Porfirio Sánchez Talavera, que incluye a una sofipo (primera autorizada por la CNBV, de Ángel Cabrera, en más de una década) y la nombrada TRF Casa de Bolsa (antes CI Casa de Bolsa). El primer paso fue nombrar a Carlos Septién como director general y el segundo, la compra de The Greater Cannabis Company (que, por cierto, no tiene operación alguna relacionada con cannabis) para transformarla en una plataforma de servicios financieros que apoye la expansión de las empresas Trafalgar en Estados Unidos y América Latina. Carlos Septién dará a conocer hoy la estrategia de negocio y expansión.

2. Durante el primer semestre de 2026, BBVA México, dirigido por Eduardo Osuna, alcanzó los 28.3 millones de clientes digitales, equivalentes a 82% de su base total. Este avance se reflejó también en su app, que registró un Índice Neto de Promotores de 72.7 puntos, consolidándose como el principal canal de relación con los clientes. Al cierre de junio de 2026, 25 millones de usuarios realizaron operaciones sin pagar comisiones a través de la aplicación. Durante el primer semestre del año se efectuaron mil 541 millones de transferencias y 25 millones de pagos de servicios. Además, más de 12.5 millones de clientes utilizaron la funcionalidad de Apartados y más de 200 mil mantuvieron activos planes financieros.

3. Para continuar alineándose a los objetivos del Plan México, representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que lidera María de Lourdes Medina, tuvieron una reunión con José Ignacio Aguado Hernández, director general de Innovación, Servicios y Comercio Interior de Economía, a quien le presentaron un plan de trabajo que incorpore lo Hecho en México, así como una estrategia para continuar impulsando la innovación y competitividad industrial. Canacintra agrupa a diversas ramas industriales desde alimentos, bebidas y agroindustria, hasta la automotriz y metalmecánica, tecnologías de la información, minería, construcción y servicios.

4. El turismo de lujo en Los Cabos, cuyo Fideicomiso de Turismo está a cargo de Rodrigo Esponda, sigue avanzando. Tras la edición 2026 del evento Virtuoso Travel Week, celebrado en Las Vegas, Nevada, se reveló que el destino posee 16 hoteles de Virtuoso, que en 2025 generaron más de 60 millones de dólares en ventas. El evento reunió a 4 mil profesionales del sector turístico procedentes de 107 países. La delegación de Los Cabos sostuvo 133 reuniones de negocio individuales con asesores de viajes y operadores internacionales, con la meta de incrementar el flujo turístico y la derrama media por estancia. Y con el objetivo de lograr una diversificación tuvo mesas de trabajo con 60 agentes de viajes de Canadá.