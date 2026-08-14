El contador / 14 de agosto de 2026

1. Mucho se ha hablado sobre los más de 3 mil kilómetros de vías ferroviarias que se construirán y la llegada de nuevas rutas de trenes de pasajeros en el país anunciado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jesús Esteva, sin embargo, el verdadero impacto de la nueva estructura ferroviaria radica en la consolidación de su cadena de suministro. Para Alstom, que dirige Maite Ramos, la integración de proveedores locales será el catalizador que convertirá la movilidad en desarrollo industrial, además, el nearshoring y la regionalización de las cadenas de suministro impulsarán el negocio y la empresa ya se alista para crecer a nivel nacional.

2. Las empresas tecnológicas siguen atrayendo inversiones, ahora fue el turno de Yuno, cuyo cofundador y CEO es Juan Pablo Ortega, que recaudó 45 millones de dólares. Esta empresa conocida por su sistema operativo nativo de IA para pagos y servicios financieros utilizará los recursos con el fin de consolidar su posición. Para ello, se enfocará en investigación y desarrollo para tecnología de próxima generación, buscará incluir pagos presenciales y desarrollará capacidades de comercio con agentes de IA. También usará parte de lo recaudado para fortalecer su presencia en Estados Unidos. Destaca que, en México, uno de sus principales clientes es Prosa, la mayor red de procesamiento de pagos.

3. Scotiabank, dirigido en México por Pablo Elek, participará el próximo 21 de agosto en InnovaFest 2026, que llegará a Querétaro para conectar proyectos de innovación con empresas, inversionistas y otros actores del ecosistema. El encuentro, impulsado por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, tendrá espacios de networking, exhibición de proyectos, ponencias y vinculación con la industria. Para Scotiabank, la oportunidad está en cómo llevar esa innovación al negocio. El banco cuenta con una oferta pyme que combina soluciones financieras y herramientas digitales, entre ellas, Clover, para que puedan digitalizar su operación, aceptar pagos y monitorear sus ventas.

4. Boeing, empresa que a nivel global encabeza Kelly Ortberg, designó a Celso Ferrer como su presidente para Latinoamérica. El directivo asumirá el cargo el 4 de septiembre y tendrá la tarea de fortalecer la presencia de la empresa en toda la región. En México, su principal cliente es Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, y que este año recibirá tres Boeing 787 Dreamliner. Antes de incorporarse a Boeing, Ferrer se desempeñó durante cuatro años como director ejecutivo de GOL Linhas Aéreas, aerolínea en la cual comenzó su carrera como pasante. También es un piloto de línea aérea experimentado, actualmente habilitado y formó parte de la tripulación de vuelo de GOL en la flota Boeing 737.