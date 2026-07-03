Reconociendo

Uno de los primeros pasos para solucionar un problema es reconocerlo. En Pemex se está caminando en el sentido correcto, aun cuando, en el corto plazo, parezca lo contrario.

La breve y fallida gestión de Víctor Rodríguez como director de Pemex se caracterizó por la cobardía y por evadir la toma de responsabilidades... dicen los expertos que así son los agresores de mujeres.

Ante quienes le escuchaban y creían se asumía como una víctima, un simple operador que no pudo hacer nada porque las decisiones importantes las tomaban los secretarios de Hacienda y Energía, Edgar Amador y Luz Elena González.

Su director de Finanzas y actual director de Pemex, Juan Carlos Carpio, fue puesto por la secretaria de Energía, precisamente para controlar la salud financiera y dejar a Rodríguez la operación de la petrolera. Curiosamente, lo que presumía cuando se presentaba públicamente era la corrección financiera de Pemex, en la que absolutamente nada tuvo que ver él.

Pemex y la CFE serían islas y la Secretaría de Energía una administradora de lápices y clips. Esta coordinación ha impedido el deterioro a las finanzas públicas y las calificadoras de valores lo han reconocido.

REMATE MENTIROSO

Ante los muchos problemas de operación que tiene Pemex, como lo deja claro la detención de Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, que usó la petrolera como si fuera de su propiedad y para su beneficio. Estos graves problemas fueron agravados durante la patética gestión de Rocío Nahle y Octavio Romero, donde el principal responsable fue Andrés Manuel López Obrador, que aplicó la estrategia del tío Lolo.

Sin entrar en muchos detalles, bastaría recordar sus comunicados en los que decía que el incendio en Dos Bocas no había sido en la refinería, sino afuera de la barda perimetral y sólo algunos de los fallecidos eran empleados de Pemex. También lo hacía ante otros incidentes, pero el colmo fue cuando se dio un derrame en el golfo de México. Con la complicidad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, engañó a la presidenta Claudia Sheinbaum. Semanas después del derrame salió a decir que lo habían engañado malos funcionarios de Pemex, que le habían ocultado la información.

REMATE CORREGIDO

Juan Carlos Carpio llegó a la dirección de Pemex con algunas certezas: la cabeza del sector es la secretaria de Energía, Luz Elena González, que se coordina con el titular de Hacienda, Edgar Amador. La parte medular de su trabajo es lograr que Pemex opere de una manera eficiente, para lo cual, el primer paso, es tomar el control.

Aunque al ojo ingenuo o mal intencionado parecería que se ha deteriorado la operación, está menos mal que en tiempos de Víctor Rodríguez. El primer punto es que hoy hay un director responsable que no elude el reto. El segundo punto, que no es menor, Carpio está diciendo lo que ocurre con valor y con verdad.

REMATE ESPECULATIVO

En diciembre, Jonathan Heath terminará su periodo como subgobernador del Banco de México y podrá dedicarse abiertamente a su carrera de influencer, y ya hay quienes suponen que ese lugar en la Junta de Gobierno del instituto central podría ser ocupado por Edgar Amador.

Señalan dos puntos para mantener esa idea. La buena relación que tiene con la gobernadora Victoria Rodríguez, así como el rumor que se ha extendido desde el inicio del sexenio de que Luz Elena González está abocada a ser la secretaria de Hacienda. Esta especulación tiene algunas consideraciones: Tanto Amador como González están haciendo excelentes trabajos en las posiciones en las que se encuentran y que son fundamentales para la buena marcha del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

REMATE OPORTUNO

Los de mercadotecnia de Banorte, dirigido por Marcos Ramírez, confunden ser disruptivos con ser inteligentes. Subieron una historia en sus redes que dice: “De la música regresa a México y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica” y un par de corazones rosas.

Quizá trataron de subirse al tren del juego del próximo domingo entre la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, y la de Inglaterra; sin embargo, está tan mal hecho que parece que más bien se trata de un concierto de Elton John. Si de eso se trata, resulta francamente inoportuno.

Aun cuando tratan de defender la inversión que realizaron para patrocinar el Estadio Azteca, parece que no les está resultando.

REMATE SUGERIDO

A Marcelo Ebrard, Luis Rosendo Gutiérrez y, en general, todo el equipo negociador de la Secretaría de Economía, el Padre del Análisis Superior les sugiere que adopten la paráfrasis: El T-MEC vive, la lucha sigue.