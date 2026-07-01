Uno de los axiomas del Padre del Análisis Superior señala: todos los radicales son imbéciles, no importa su motivación política, religiosa, cultural, deportiva o de cualquier otra índole. Están convencidos que sólo hay una verdad, la de ellos. No tienen ningún interés en escuchar otras versiones. El anuncio que harán hoy los encargados de comercio de EU, Canadá y México (Jameson Greer, Dominic LeBlanc y Marcelo Ebrard) lo han adelantado los negociadores mexicanos desde hace semanas. Hay tres opciones:

REMATE IMPROBABLE

Una: que el T-MEC se prorrogue por 16 años como ya formalmente lo solicitaron los gobiernos de Canadá y México, gobernados por Mark Carney y Claudia Sheinbaum. Esta opción tiene pocas probabilidades porque no le conviene al gobierno de Donald Trump, ya que le da mayores ventajas en una relación que muchos denominan como transaccional. La segunda es que EU diga que quiere salir del acuerdo y a partir de hoy pasarán 60 días para ello. La referencia es cuando Reino Unido decidió salir de la Unión Europea.

REMATE FRACASADO

Si se tomara esta alternativa tendían más o menos razón quienes critican a Ebrard y su equipo de Economía. Su radicalismo les lleva a exigir al secretario y/o a su subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez poderes mágicos para influir en la mente del gobierno de EU que, claramente, que cree en libre comercio acotado por círculos de interés, no sólo económico, sino una larga serie de intereses en los que no sólo aplican los comerciales.

REMATE PROBABLE

La tercera opción, que es la que seguramente tomará el gobierno de Donald Trump, es que el acuerdo se prorrogue por 10 años más, pero con revisiones anuales. Si los radicales quisieran curarse quizá les serviría entender algunos principios filosóficos estoicos: No puedes controlar las decisiones de los demás, pero sí controlas la reacción que tienes ante las acciones de los demás. En diversas ocasiones, Ebrard y su brazo derecho, Luis Rosendo Gutiérrez, han dicho no sólo en el programa radiofónico del PAS, sino en diversos foros públicos (que los radicales no escuchan porque va en contra de sus creencias preconcebidas) que ante el cambio en el paradigma comercial, la estrategia de la presienta Sheinbaum es que México reciba el mejor trato de EU con respecto al mundo y, hasta el momento, lo han logrado. Han establecido una gran serie de argumentos que han servido para obtener lo mejor de EU.

REMATE COMPARATIVO

Los radicales, ingenuos e influencers financieros aseguran que el gobierno de México fracasó porque la posición de EU sólo buscará que el T-MEC sea por 10 años con revisiones anuales olvidan algunos detalles fundamentales.

Quizá estaban muy emocionados cuando el gobierno de Enrique Peña logró, con la inclusión de Jesús Seade por parte de Andrés Manuel López Obrador, que el T-MEC se renovara por 16 años con revisión a los seis, que no se les ocurrió decir que se estaba desmantelando el acuerdo comercial y que había fallado la habilidad política de Ildelfonso Guajardo y su equipo de la Secretaría de Economía donde destacaban Kenneth Smith y Juan Carlos Baker.

Se pasó de un acuerdo prácticamente eterno a uno limitado en el tiempo como se anunciará hoy. El equipo de Marcelo Ebrard, como sus antecesores, están manejando de maravilla lo que sí controlan en beneficio de México, como lo han venido señalando los funcionarios de Economía desde hace semanas, pero que ahora hay ingenuos que se sorprenden por lo que han tenido frente a ellos.

REMATE ESPECULATIVO

Entre los miembros de la ABM hay quienes dicen que “ya le toca” a HSBC la presidencia. De hecho, antes se aseguraba que el lugar tenía el nombre de Jorge Arce quien, entre otras muchas cosas, tiene la simpatía de todos, no únicamente por su gran trabajo gremial, sino por sus evidentes atributos personales que, destacan, ante todos los que tienen/tenemos el placer de conocerlo. Sin embargo, rechazó la posibilidad porque fue nombrado director del banco, no sólo en México, sino para América Latina. Aun cuando es muy temprano para pensar en relevos hay quienes dicen que, quizá, Arce podría no encabezar el gremio bancario, pero sí el presidente del consejo de HSBC, José Meade. ¿Y si sí?

REMATE FOFO

El influencer conocido como Fofo Márquez está en prisión acusado de intento de asesinato por golpear cobardemente a una mujer. Víctor Rodríguez merece una pena igual.

REMATE VERDADERO

Son falsas las alegaciones sobre la empresa KIO y una supuesta injerencia por parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, parten del desconocimiento de un posible arbitraje en contra del país y la obligación de preparar la defensa legal del Estado mexicano.