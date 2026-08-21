Preocupados

En la frontera norte hay preocupación porque el 30 de septiembre termina el decreto que les permite tener una tasa preferencial con el resto del país para que el consumo nacional sea rentable ante la competencia con Estados Unidos.

Esto se remonta al gobierno del presidente Felipe Calderón y tiene como objetivo apoyar a la región fronteriza. Hasta donde se sabe, la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, estaría a favor de que se mantuviera este decreto porque fortalece el consumo local en toda la zona fronteriza, pero no es un asunto que estén manejando directamente ellos.

En la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, no tienen una definición clara, puesto que están analizando el impacto recaudatorio que tendría, por un lado, el mantenimiento de una tasa que fomente el consumo local, pero, por el otro, están las necesidades de recaudación.

Parecería que la decisión será refrendar el decreto, pero quizá sería mucho mejor que hubiera una explicación clara de qué pasará, puesto que ya hay quien comienza a sentirse muy ansioso por la falta de información.

REMATE FELIZ

La Corte de Apelaciones del 11 Circuito en EU anuló la orden del presidente Trump que exigía la separación entre Aeroméxico y Delta, dirigidas por Andrés Conesa y Ed Bastian, respectivamente. Que se mantenga esta alianza sólo puede ser visto como una gran noticia para los usuarios de la aviación y las dos líneas implicadas, incluso para la intención de Viva Aerobus y Volaris, dirigidas por Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena, en tener una sola controladora.

REMATE RESIGNADO

Rafael Marín Mollinedo ha encontrado una manera de distanciarse de sus objetivos. Durante mucho tiempo quiso ser gobernador de Quintana Roo, pero hoy es muy poco probable que triunfe en el procedimiento que tiene Morena, encabezado por Ariadna Montiel.

En un lado está su compulsión por tener colaboradores de, por decir lo menos, muy dudosa reputación. Cuando era director de la ANAM lo hizo y en su proyecto para ser gobernador tenía a Alejandro Enrique Arcos Romero, una persona vinculada con una mafia rumana que en algún momento asoló al sistema financiero en Quintana Roo mediante un sofisticado sistema de robo en cajeros automáticos.

Hace unos días, el Padre del Análisis Superior preguntó a un colaborador cercano al exdirector de la ANAM sobre la vinculación sobre este personaje y la respuesta fue un simpático intento de evadirse. Le dijeron: “¿Cuál campaña? Si no hay este procedimiento todavía”. Es cierto que en Morena hay una fruición por inventar vericuetos para no asumir sus acciones directamente, pero el tema semántico no sirve para ocultar la intención de Marín Mollinedo de ser gobernador. De hecho, trató de jugar a la sospecha con la gobernadora de Quintana Roo quien le preguntó muchas veces si era su intención ser candidato de Morena y él respondía que no. A Mara Lezama no le quedó otro remedio que voltear a ver otros perfiles para continuar lo que ha sido una buena administración desde el experto punto de vista del PAS.

Así, hoy se presentan otras cuatro opciones para la elección del partido. Según las encuestas parecería que Marín Mollinedo encabeza la lista, pero está el tema de las malas amistades. La realidad es que Marybel Villegas parecería una mejor opción, puesto que tiene una trayectoria que no tiene señalamientos y está creciendo en las encuestas en la medida que su nombre es conocido.

REMATE ERRADO

Si bien tuvo éxitos en la ANAM, Marín Mollinedo terminó saliendo entre sospechas sobre su administración que tienen que ver con la gran explosión del llamado huachicol fiscal, que tuvo su nacimiento y expansión con Andrés Manuel López Obrador. De hecho, durante su gestión fue abriendo grietas con el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagningo, puesto que lejos de trabajar de común acuerdo parecía que tenía una agenda diferente a la de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Otra de las malas decisiones que tomó es que prefirió la cercanía de líderes de iniciativa privada, como del presidente baneado del Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, y no de otros como Alejandro Malagón, presidente de Concamin.

REMATE MONETARIO

La Junta de gobierno de Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, dio a conocer su minuta más reciente. Como es evidente, explicaron las razones por las que han decidido mantener sin cambio la tasa de referencia. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que hacen un especial énfasis en que la economía sigue y, en el corto plazo, seguirá creciendo por debajo del promedio de 2%, lo que mantiene el debate sobre una decisión extra a la tasa de referencia.