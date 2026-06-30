El Padre del Análisis Superior se referirá hoy a dos casos de personas que padecen pick me por su adicción a ser vistos en las redes sociales y acumular likes que los validen. El más grave es el de Mario di Costanzo, quien fuera brevemente un funcionario gris y, le ha narrado el PAS en esta columna, su paso por la Condusef será recordado por su invasión a las facultades de la CNBV, que en aquel entonces presidía Jaime González Aguadé. Este tipo ha logrado cierta notoriedad en redes sociales con base en mentiras que hace parecer adelantos informativos. No tiene ningún recato para hacer creer a los ingenuos que tiene fuentes dentro de las autoridades financieras, cuando en realidad se trata de paparruchas que, en prácticamente todos los casos, son desmentidos por los hechos.

REMATE TRAIDOR

Jonathan Heath era un analista que tenía un buen público cautivo cuando Andrés Manuel López Obrador lo propuso como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. En aquella época, el gobernador del instituto central era Alejandro Díaz de León, quien, en privado, reconocía que la notoriedad podría implicar un problema. Un poco después se nombró como subgobernador a Gerardo Esquivel, quien también tenía, y sigue conservando, una gran notoriedad pública por sus publicaciones en diferentes medios de comunicación, así como interacciones en redes sociales. Díaz de León tenía muy claro lo que marca la Ley del Banco de México: el vocero de la Junta de Gobierno es el gobernador, en este momento es Victoria Rodríguez, y que las opiniones de los subgobernadores son personales. Heath, quien está cerca de terminar su periodo como subgobernador, jamás ha comprendido lo que marca la ley del instituto central. Es muy adepto a dar entrevistas en las que trata de empujar los temas que no puede defender ante sus pares Galia Borja, Omar Mejía, José Gabriel Cuadra y la propia gobernadora.

Es preciso destacar que durante su periodo en la Junta de gobierno del Banco de México, Esquivel se comportó con excelencia dentro de la ley. Muy diferente a Heath.

REMATE TORMENTOSO

La publicación en el DOF de normas que permiten al Banco de México hacer operaciones con valores gubernamentales en el mercado secundario ha sacado las peores versiones tanto de Mario di Costanzo como de Jonathan Heath. El primero se ha puesto al frente de una campaña de desinformación sobre esta medida que, de ninguna manera, implica que el Banxico esté haciendo trampa para financiar al gobierno en forma ilegal ni porque la Junta de Gobierno del instituto central esté capturada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de una medida convencional que no implica, de ninguna forma, financiar al gobierno federal ni tampoco es señal de que las finanzas públicas, que lleva el secretario de Hacienda, Edgar Amador, se encuentren en problemas.

REMATE MACHIRULO

Fiel a su complejo pick me, Jonathan Heath salió a explicar la decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México sin tener el mandato de la junta del instituto central que, otra vez, corresponde sólo a la gobernadora. Sin detenerse el PAS a calificar si la explicación que dio es correcta, le faltó el respeto a la política de comunicación de Victoria Rodríguez. En unos meses más, Heath podrá salir a buscar likes y que lo volteen a ver sin pasar por encima de las normas del instituto central.

REMATE ARRASTRADO

Una caterva de funcionarios “queda bien” del INEEL metieron en problemas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Energía, Luz Elena González, por adelantarse a los hechos. Víctor Rodríguez todavía no era director del INEEL, aunque una bola de arrastrados le organizaran eventos y hasta le dieran la bienvenida en redes sociales. Aún no había asumido el cargo. Cuando Rodríguez agredió a su esposa todavía era director de Pemex, según lo muestra la fecha de la cámara de seguridad; sin embargo, distraerse en determinar qué puesto ocupaba al momento de agredir a su familia es irrelevante. El hecho concreto es que la Fiscalía de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron, debe impartir justicia en favor de María Felicia Jiménez y sus menores hijos.

REMATE LEY

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, logró la vinculación a proceso de cuatro servidores públicos y un particular por firmar contratos con una compañía que formaba parte del listado de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, por un monto de 11 millones 147 mil 692 pesos. Entre ellos están Javier Tapia Santoyo, exsecretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional, y José Alfredo Merino Rajme, quien era el director del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

REMATE SOLIDARIO

Los ataques y amenazas en contra de Ciro Gómez Leyva no son únicamente un agravio contra él, sino para todo el gremio periodístico. Mi solidaridad plena y total con él.