Oportunidad

El Padre del Análisis Superior hoy se da licencia para comenzar con un muy gastado dicho: “A río revuelto, ganancia de pescadores”.

El 25 de enero de 2021 la Cofece informó que su pleno había sancionado a siete bancos y 11 traders porque pactaron 142 para comprar y vender a ciertos precios o no comercializar ni adquirir algunos papeles de deuda gubernamental. Estas acciones se cometieron entre 2010 y 2013 y habrían causado un daño al mercado de 29 millones de pesos, por lo que fijaron una multa superior a los 35 millones de pesos.

Es bueno recordar que las sanciones se aplicaron con la ley anterior al final de la investigación porque se realizó casi una década antes. Las instituciones implicadas ya habían suspendido esa práctica, que fue muy bien documentada. Vamos, la Cofece se transformó en la Comisión Nacional Antimonopolio, que preside Andrea Marván, por lo que ya parecía un capítulo cerrado en el cual se impidió una práctica monopólica y se logró un mejor orden en el mercado.

REMATE OPORTUNO

Sin embargo, no fue así. Un grupo de inversionistas básicamente extranjeros se reunió con un equipo de abogados en EU, quienes presentaron una class action argumentando que habían sufrido quebranto por la mala práctica. En esta demanda colectiva estuvieron involucrados Barclays, Bank of America, Santander, BBVA, Citi, HSBC y Deutsche Bank, que ya ni siquiera opera en México.

En estas demandas colectivas no se busca ganar el juicio, sino hacerlo suficientemente complicado para llegar a un acuerdo; el riesgo para los que se quedan es que, más allá de los gastos jurídicos, tendrían que hacerse cargo de toda la demanda.

Barclays y Bank of America fueron los primeros en buscar un acuerdo al que finalmente ayer se sumaron el resto de los bancos, que acordaron dar poco más de 86 millones de dólares para terminar con la disputa legal.

Es importante señalar que los bancos implicados no reconocen ante la corte de Estados Unidos que cometieron una ilegalidad que dañó a estas personas; sin embargo, se concluye un juicio que algún banquero calificó como “chantaje legal”. Este tipo de demandas no busca ganar el juicio ni hacer prevalecer la verdad, sino extender la disputa y presionar con la intención de lograr un acuerdo como el que anunciaron las instituciones que en México dirigen Raúl Martínez Ostos, Emilio Romano, Felipe García Ascencio y Eduardo Osuna. Habría que recordar que Deutsche Bank vendió su licencia en México a Citi, que dirige Luis Brossier.

REMATE ATENTO

La Secretaría Anticorrupción, que encabeza Raquel Buenrostro, está teniendo mucho cuidado no únicamente de combatir la corrupción, sino hacer públicas las sanciones que aplican. Se trata de un modelo correcto considerando que se debe atacar la corrupción en cualquiera de sus formas.

REMATE DESCUBIERTO

Para que luego no anden diciendo que Marcelo Ebrard y Luis Rosendo Gutiérrez no hacen negociaciones con sus pares de Estados Unidos, habría que decir que los dos funcionarios de la Secretaría de Economía viajaron ayer a ese país para seguir trabajando en la renegociación del T-MEC bajo las órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum.

REMATE SEÑALADO

Coparmex advierte que la extorsión está creciendo a los mayores niveles de su historia, a pesar de que prácticamente nadie quiere denunciar este delito. De acuerdo con Juan José Sierra, presidente de la organización patronal, señaló que es necesario que todas las entidades federativas tengan una legislación que combata de oficio esta práctica, así como la creación de métodos de información mucho más efectivos.

Si bien las acciones del gobierno en materia de seguridad están dando buenos resultados, la extorsión está creciendo, puesto que no tienen que presentarse físicamente, sino que lo pueden hacer a través de redes o telefonía móvil.

El registro de celulares que lleva la CRT, presidida por Norma Solano, es un paso en la dirección correcta.

REMATE ARREPENTIDO

Marcelo Hernández era el CEO de HSBC Seguros y recibió una oferta por parte de Santader Zurich para ocupar ese mismo puesto con ellos. Sin embargo, no llegó a su primer dia de trabajo puesto que decidió aceptar una oferta de Fernando Chico Pardo para incorporarse a la plantilla de Banamex.

¿Qué habrá pasado por la cabeza del equipo de Santander, que en el mundo encabeza Ana Botín, para no poder retener su más reciente contratación?

Por otro lado es un mensaje para que los empleadores de las diversas empresas entiendan que la competencia no está sólo entre instituciones, sino entre profesionales que buscan las mejores condiciones para desarrollar su talento y trabajo,