La semana pasada corrió el falso rumor, hoy desmentido por los hechos, según el cual renunciaría ayer Marcelo Ebrard a la Secretaría de Economía, dejando votada la negociación del T-MEC, la aplicación del Plan México y la revisión del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Parece que a los influencers financieros se les fue el internet ayer. La decencia se les quitó hace mucho tiempo y muchos de ellos jamás tuvieron rudimentos fundamentales para hacer periodismo. El PAS está convencido de que la reacción de los mentirosos es irrelevante, pero hace un llamado a quienes consumen medios de comunicación para la toma de decisiones: no se dejen llevar por información pirata.

REMATE EUROPEO

Que el Parlamento Europeo haya aprobado ayer el acuerdo de libre comercio con México tiene varias lecturas interesantes. Primero, que el trabajo hecho por el equipo de Marcelo Ebrard para generar más y mejores incentivos tendientes a diversificar las exportaciones es correcto y está funcionando.

En segundo término, muestra que el gobierno ejecuta lo que sí controla dentro de la relación comercial y no sólo está pendiente a lo que pueda decidir la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump.

REMATE ANTICIPADO

Ponga mucha atención, puesto que la Comisión Nacional Antimonopolio, presidida por Andrea Marván, ya estaría cerca de tomar una decisión sobre la intención de Viva y Volaris, dirigidas, respectivamente, por Juan Carlos Zuazua y Enrique Beltranena.

El PAS anticipa que en la decisión está pesando mucho el fortalecer la aviación nacional, dándole no únicamente mejor viabilidad financiera a las empresas, sino generando condiciones mejoradas de competencia por el acceso al mejor financiamiento en todo sentido.

REMATE ECONÓMICO

De los muchos datos que ayer dieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, sobre la fortaleza de la economía, quizá sólo habría que precisar un par de ellos, puesto que, en realidad, no son tan buenos, ya que son una debilidad estructural de la economía.

El elevado salario mínimo, que es uno de los más altos de la OCDE, dirigida por Mathias Cormann, presiona la informalidad laboral, como lo muestra la Presidenta al señalar que ha crecido la ocupación entre la población económicamente activa. Marath Bolaños, secretario del Trabajo, impulsa una idea equivocada sobre el empleo. No es lo mismo un trabajo dentro de la economía formal, que tiene acceso al IMSS, Infonavit, afore y fácil acceso al sistema financiero, frente a otro que no tiene red de seguridad social.

Los trabajadores, en la llamada economía informal, no se benefician de los aumentos al salario mínimo, puesto que éste sólo cubre a quienes están registrados ante el IMSS. Para estos trabajadores, una enfermedad resulta ruinosa porque la tienen que pagar directamente de su bolsillo, ya que la cobertura de la seguridad social a través de la Secretaría de Salud, encabezada por David Kershenobich, no es suficiente y tienen que recurrir a prácticas privadas. No se diga los problemas para mejorar sus niveles de vida a través del acceso al crédito y una cobertura cuando lleguen a una edad en la que no puedan emplearse.

De acuerdo con las mediciones internacionales, en México, los trabajadores informales son una tercera parte menos productivos que uno formal. Gran parte del bajo crecimiento del PIB, que ayer la OCDE estimó en 1.1% para este año en México, se explica por la baja productividad de la economía.

REMATE INSUFICIENTE

El impacto del Mundial en el empleo formal resultó mucho menor al esperado. De acuerdo con las cifras que dio a conocer el IMSS, dirigido por Zoé Robledo, hubo una disminución de 29 mil 922 puestos de trabajo en la economía formal, que equivalen a una disminución de 0.1 por ciento.

Señalan que esta caída se debe a la estacionalidad en el sector agrícola y la cancelación de registros que califican como fraudulentos en los cuales se hace creer que están aseguradas cuando en realidad no tienen una relación laboral.

El IMSS informó que el empleo en el último año ha crecido a una tasa de 1.5%, que es equivalente a 346 mil 637 puestos en la economía que verdaderamente importa.

REMATE INOCENTE

Gilda Lozoya Austin es una víctima. Al parecer su delito es sólo ser hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pero la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el fiscal especial Ulises Lara, creen que sí es culpable. Hasta el momento sólo han podido comprobar que ella era beneficiaria de una cuenta abierta por su hermano, es fundamental que se aclare cuál es la participación de esta mujer puesto que, de no probarse, daría razón a que a ella es utilizada sólo para presionar su hermano.