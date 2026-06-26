Justos por pecadores

Entre los muchos errores que cometió Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, estuvo el permitir que el robo de combustible, huachicol, pasara de ser una actividad de grupos criminales que picaban los ductos de Pemex a una operación internacional altamente sofisticada, en la que hay indicios fuertes de que estuvieron implicados empresarios, políticos y hasta miembros de la Secretaría de Marina.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha coordinado un esfuerzo correcto, en el que participan las secretarías de Marina, Defensa y de Seguridad Ciudadana, encabezadas, respectivamente, por Raymundo Pedro Morales, Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch; el SAT, cuyo titular es Antonio Martínez Dagnino; la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, y Pemex, dirigido por Juan Carlos Carpio, en contra de esta práctica delincuencial.

A pesar de la buena intención, que no sólo evita el daño al erario, sino al sentido de justicia que debe imperar en México, hay preocupación sobre algunos extremos a los que está llegando esta adecuada estrategia, puesto que, de entrada, se está considerando a todas las empresas de combustible como sospechosas. Ciertamente, hay empresas que están violando la ley y deben ser perseguidas por la autoridad; sin embargo, hay otras que están cumpliendo cabalmente con los ordenamientos, pero, aun así, están sujetas a una investigación que parte de la sospecha y no de la resolución del problema.

Lo mismo se pone la línea de la sospecha a empresas multinacionales, como Valero, Shell, Nustar, Oxxo Gas, que a empresas menores, como Petrolíferos Lobo, a pesar de que éstas tienen una característica común: cumplen con la normatividad, pagan impuestos en forma correcta y hasta, en muchos casos, son las que avisan a la autoridad sobre los actos ilícitos.

REMATE SUGERIDO

A decir de expertos en el sector energético, es mucho más fácil de lo que parece el combate a esta actividad ilícita a través de las herramientas que hoy se tienen para trazar el combustible durante toda la cadena de valor. Mientras se tengan elementos para seguir el camino desde la molécula hasta el consumidor final, existe la posibilidad de combatir el acto ilícito. Así como la ABM, presidida por Emilio Romano, tomó como suya la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, acerca de que la gasolina sólo sea pagada a través de medios electrónicos, se debe seguir con mucho cuidado toda la cadena.

Hay que establecer que, en la medida en que se siga todo el camino, se puede determinar dónde están los problemas y solucionarlos. Por principio, la nube de sospecha no puede estar sobre todas las empresas, se debe reconocer a los que sí están haciendo lo correcto. La dirección general de Pemex, encomendada a Juan Carlos Carpio, debe ser una pieza fundamental para que se pueda hacer una sana disección entre las empresas que sí cumplen y aquellas que están fallando.

REMATE PREOCUPANTE

Cuando el Padre del Análisis Superior habla con analistas, empresarios y líderes de la iniciativa privada para preguntarles por qué el crecimiento de la economía sigue en un nivel tan bajo, la primera respuesta es por la falta de inversión, y todos añaden otra razón: hay grandes dudas sobre la seguridad jurídica del país. Reconocen que el equipo de Marcelo Ebrard, en la Secretaría de Economía, va muy bien en un par de aristas: han logrado que México sea el país menos afectado o más favorecido con el cambio de la política comercial de Estados Unidos, gobernado por Donald Trump; además de desdoblar el Plan México, que tiene como objetivo central que el país cuente con una política industrial que haga crecer a las empresas mexicanas. Cuando se les inquiere sobre las razones por las cuales la IED está creciendo y no la nacional, argumentan que las empresas extranjeras tienen mayores herramientas para preservar sus derechos, mientras que algunos consideran que los órganos de impartición de justicia están capturados por el poder dominante en la política.

Resoluciones como la del Tribunal Electoral dan argumentos a quienes tienen estas posiciones. Sólo con la oposición del magistrado Reyes Rodríguez, este tribunal negó la protección de la justicia a Alejandro Moreno, presidente del PRI. Esto es una muestra más del poco respeto al Estado de derecho.

REMATE MONETARIO

Queda claro que la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, tiene una visión totalmente clara sobre su mandato. Como tradicionalmente lo anticipa el Padre del Análisis Superior, el Banxico determinó, por unanimidad, mantener la tasa de referencia en 6.50, y dejó muy clara la línea de prospectiva en la que seguirán ajustándose a una situación muy compleja de la economía. Ahora, a los criticones contra esta Junta de Gobierno sólo les queda hablar del sobrecumplimiento de la meta puntual de 3% que, dicho sea de paso, muy pocas veces en la historia se ha logrado.