Justicia laboral

La Secretaría del Trabajo está desfasada con lo que está ocurriendo en el sector laboral, en una buena medida porque Marath Bolaños es un político que creció bajo el cobijo de Andrés López Obrador, lo que le lleva a una visión equivocada que le hace creer que “se está viviendo una primavera laboral”. Para argumentar esta visión recurren a los incrementos al salario mínimo sin considerar el impacto real que está teniendo para los trabajadores. Sin detenerse a recordar que los incrementos al salario mínimo fueron una iniciativa que arrancó la Coparmex, hoy presidida por Juan José Sierra, y no ha sido tan benéfico para los trabajadores.

De acuerdo con el Inegi, presidido por Graciela Márquez Colín, han crecido las carencias de acceso a la salud y la vivienda. Dos indicadores fundamentales sobre la reducción de la pobreza. Adicionalmente, ha crecido la informalidad laboral hasta cerca de 57% de la población económicamente activa, a pesar de programas bien intencionados, pero que están fracasando, como la incorporación de trabajadores de plataforma al IMSS, dirigido por Zoé Robledo.

Un segundo argumento impulsado por el secretario del Trabajo es la llamada Ley Silla o recortar a 40 horas la jornada laboral. Estas acciones bien intencionadas se convierten en un costo que, a la larga, se le revertirán a los propios trabajadores formales si no están acompañadas de algún sistema para aumentar la productividad.

REMATE PRODUCTIVO

De acuerdo con la OCDE, dirigida por Mathias Cormann, México está en el sótano de la productividad laboral. Sin ella, no hay crecimiento económico ni lo más importante, generar los incentivos para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Parece que no es relevante para Marath Bolaños el aumento de la productividad como un factor fundamental para la mejoría en las condiciones de vida de los trabajadores, patrones y, por lo tanto, un mayor crecimiento de la economía.

Curiosamente, la Coparmex está trabajando con los líderes de los trabajadores, como Tereso Martínez, de la CTM, y Pedro Haces, de la CATEM, para diseñar un esquema en el cual mejore la productividad y que los trabajadores verdaderamente puedan tener acceso a mejores niveles de vida, los cuales no únicamente pasan por aumentos de sueldo, como ha sido la estrategia desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Esa época ya pasó.

REMATE SALARIAL

Dentro de las negociaciones para el incremento del salario mínimo que lleva la Conasami, presidida por Luis Felipe Munguía, la Secretaría del Trabajo impulsa un nuevo incremento de dos dígitos. Sin embargo, ni los líderes de los trabajadores ni los patrones están convencidos de que sea el mejor camino, ya que puede causar no únicamente mayores presiones para los empleados, sino que crezca más el número de trabajadores que no tienen seguridad laboral.

La Coparmex ha establecido que el aumento al salario mínimo debe ser la inflación más dos puntos base. Con el más reciente dato de inflación dado a conocer por el Inegi se estaría hablando de un aumento de 5.7 por ciento. Habrá que ver si Bolaños comprende la realidad del empleo en México o si mantiene lo que ya parece mucho más un capricho que una intención de mejorar la condición de los trabajadores.

REMATE INDIGNANTE

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, lloró porque, en una conferencia de prensa, le cuestionaron sobre el salario que tiene su hija dentro del IMSS, dirigido por Zoé Robledo. Es lógica la reacción de este gobernador de Morena, partido presidido por Ariadna Montiel. Lo que le dolió a Castro es que se supiera que su hija, Marcela Castro López, reciba un salario mensual bruto de 156,855 pesos, equivalente a un sueldo neto estimado de 109,014.23 pesos como coordinadora normativa de Modernización y Competitividad del instituto. En el IMSS se asegura que el puesto sólo es una manera de justificar el jugoso sueldo, ya que, en los hechos, no cumple con esas funciones. Castro Cosío es uno más que practica la austeridad y los valores de la autonombrada Cuarta Transformación en el discurso, pero no en los hechos.

REMATE HILADO

Se dieron a conocer los resultados financieros de la CFE que demuestran que la dirección de Emilia Calleja es muy buena, pues mantiene el crecimiento con una mejor salud financiera, en la que mucho ha tenido que ver el director de Finanzas, Eugenio Amador, quien ha logrado disminuir costos financieros y liberar recursos para la expansión de la CFE.

REMATE POLO

Ayer se dio el arranque del polo de desarrollo de Zapotlán, Hidalgo, por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Éste es uno de los polos de desarrollo que mayores posibilidades de éxito tiene en el corto plazo.