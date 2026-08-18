Desproporcionados

La desproporcionada reacción de los sectores más radicales de Morena, que preside Ariadna Montiel, a la cancelación de la visa estadunidense de Andy López Beltrán está dificultando la negociación, no sólo del T-MEC, sino de las muchas aristas que hay en la relación entre México y Estados Unidos.

Marcelo Ebrard y su equipo de la Secretaría de Economía han tenido particular atención de que temas políticos no contaminen la negociación del T-MEC y, hasta el momento, Luis Rosendo Gutiérrez ha logrado que los temas sean atendidos desde un punto de vista netamente técnico, es decir, sin la contaminación que pudiera venir de posiciones radicales que no apoyan a la mayoría de los mexicanos, sino a un grupo político que no parece ser leal a la presidenta Claudia Sheinbaum, sino a Andrés Manuel López Obrador.

El mejor interés de México no pasa por cuestionar el derecho soberano del gobierno de Estados Unidos a decidir quién los visita ni en qué condiciones, a una persona que, con la mejor voluntad, sólo es aspirante a una diputación.

El mejor interés de México sí pasa por mantener el T-MEC y lo que ha logrado este gobierno: que México sea el país del mundo que tiene el mejor trato comercial con el gobierno de Donald Trump. Ahí está lo importante, no en el interés de una sola persona.

REMATE RECALCULADO

Cuando Octavio de la Torre llegó a la presidencia de Concanaco soñaba con ser el líder empresarial más importante del país, algo así como el representante de la iniciativa privada de la transformación. Quienes lo conocen dicen que él y sus cercanos tenían un plan desde que fue contratado como externo para atender un problema que tenía la cámara, que no terminó de solucionar, para ir tomando el poder.

Cuando llegó a la presidencia de Canaco Tijuana “sacó las garras”. Ofreció puestos para ganar voluntades e inició guerras en contra de los que calificó como opositores. Ese estilo le alcanzó para llegar a la presidencia de la confederación, donde creía que estaba muy cerca de su sueño. Traicionó y rompió acuerdos con los miembros de la asamblea del CCE, al grado que está vetado de participar en ella. En su momento trató de hacer creer que era un problema casi personal con Francisco Cervantes y no una decisión de todos, como lo señaló desde el primer momento el Padre del Análisis Superior.

Esa versión se cayó, puesto que salió Cervantes y ahora el CCE lo preside José Medina Mora y De la Torre sigue sin sentarse en la mesa de este organismo. Cuando los líderes empresariales necesitan una representación del comercio recurren a Vicente Gutiérrez Camposeco. El presidente de la Canaco de la CDMX tiene todo el respaldo y respeto de los líderes de iniciativa privada, por lo que es visto como el referente para el resto de los presidentes de Canaco, quienes hartos de las acciones del presidente de la Concanaco, han creado una asociación que preside Iván Pérez.

REMATE COMPETITIVO

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, tendrá que aprobar que Fecomex sea aceptado como hoy lo es Concanaco. Pérez ya había iniciado contactos con Vidal Llerenas para hacer valer su posición. El asunto se atoró con la llegada de Ximena Escobedo a la subsecretaría de Economía; sin embargo, la dependencia deberá retomar el tema y autorizarlo con base en que ya ha tomado la misma solución en el caso de otras representaciones de iniciativa privada.

Ante la debacle de su proyecto, Octavio de la Torre está recalculando qué puede hacer para mantenerse con algún cargo que le abra puertas para promoverse. Ahora quiere ser alcalde de Tijuana o secretario de Finanzas del próximo gobierno que, está seguro, lo seleccionará.

En su campaña personal está usando a la Concanaco como ariete. Está preparando una reunión, supuestamente de comerciantes en Tijuana, que parece mucho más un acto de campaña. La Canaco Tijuana debe dejar claros algunos puntos: ellos representan al comercio organizado y son quienes tienen la representación legal, no la confederación; ellos no son parte del proyecto político de nadie.

De la falta de respeto que significa que De la Torre esté organizando un evento de comerciantes a espaldas de la representación legal de Canaco, que recae en la presidencia de Olivaldo Paz no vale la pena hablar, pero sí advertir que esta cámara no tiene ninguna relación con la campaña que intenta De la Torre vestida como un acto de impulso empresarial.

El presidente de Concanaco sigue siendo un lobo que trata de disfrazarse con una piel de oveja, que prácticamente ya nadie le cree.

REMATE NOMBRADO

Trafalgar, que encabeza Carlos Septién, adquirió el control de The Greater Cannabis Company para transformarla en una empresa de servicios financieros y la renombrará, puesto que Trafalgar no tiene ni ha tenido vínculos con el cannabis