Bajarían la tasa

Desde hace meses, el PAS le ha señalado que es altamente posible que la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernada por Victoria Rodríguez, determine una nueva baja en la tasa de referencia. Dos miembros han puesto el tema sobre la mesa y cada vez es más posible que tengan razón.

REMATE DOCUMENTADO

La concentración de poder en una sola persona impulsada por Andrés Manuel López Obrador en instituciones que tradicionalmente habían tomado decisiones colegiadas sigue causando daño a la mayoría de los mexicanos.

No es casual que la primera determinación de la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, sea regresar a las decisiones colegiadas. Será deseable que los legisladores de Morena aprueben la iniciativa que presentaron los senadores del PAN para regresar a la manera que había venido trabajando el INE antes del lamentable paso de Guadalupe Taddei.

Ayer, el PAS conversó con Ricardo Monreal en Imagen Radio. El diputado de Morena explicó que, si bien no se pueden hacer cambios de ley en estos momentos porque se está en pleno proceso electoral, confió en que habrá un acuerdo para volver al esquema de las decisiones colegiadas porque “el legislador se equivocó”.

REMATE POLITIZADO

En el caso del IMSS, la crisis sigue. Poco o nada ha podido hacer Zoé Robledo para contener a las facciones en pugna dentro del sindicato. Anunciar programas que deberían tener, por lo menos, siete años aplicándose, que es cuando llegó esta administración, no revierte el problema para los derechohabientes... Tampoco sirve para pacificar la guerra entre los grupos sindicales.

Es evidente que Rafael Olivos ha perdido el control sobre el sindicato, en buena medida por la cercanía que tiene con Robledo y los dos con Morena. El diputado titular es Arturo Olivares, quien fuera el anterior líder del SNTSS.

Para defender el vínculo Robledo/Olivos han optado por iniciar una campaña para vulnerar a los opositores a la dirigencia del sindicato. Acusan a las cabezas visibles de estar vinculadas a la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante o el diputado del mismo partido Pedro Zenteno.

Es rara esta discusión, que debería ser el derecho de los trabajadores sindicalizados a ser representados por quien mejor les convenga y no por el que tenga mejores relaciones con el director del instituto. Lamentablemente, Marath Bolaños y su equipo de la Secretaría de Trabajo están más ocupados en no ser vistos para que este hombre se mantenga en el cargo, al que lo designó Andrés Manuel López Obrador.

REMATE COYOTEADO

El problema no es el partido, sino la concentración de poder. A pesar de haber sido nombrado por AMLO, nadie puede decir con verdad que Carlos Martínez hizo un mal trabajo al frente del Infonavit. En buena medida, fue porque en todo momento respetó a las representaciones de trabajadores y patrones. Desgraciadamente, López Obrador “ le heredó” a la presidenta Claudia Sheinbaum a Octavio Romero, un mal director de Pemex, así como del Infonavit.

Lo primero que hizo en el cargo fue dar un golpe al carácter tripartito del instituto. Con la ayuda de personajes como Octavio de la Torre cercenó la representación de organizaciones serias como la Coparmex y la Concamin, presididas, respectivamente, por Juan José Sierra y Alejandro Malagón.

De hecho, estas acciones explican de una buena manera porqué De la Torre está bloqueado en el CCE, presidido por José Medina Mora, y no la Concanaco. Los comerciantes están representados por Vicente Gutiérrez Camposeco, que es mucho más que el presidente de la Canaco CDMX.

La gestión de Romero en el Infonavit está propiciando que resurjan actos de coyotaje y extorsión en contra de los trabajadores, como el que se ha gestado en torno a Canek Vázquez en Hidalgo. La información disponible señala que este hombre ha tendido una red con el exregidor de Pachuca Noé Alvarado, junto con, ahora, extrabajadores del instituto, como Salvador Villanueva, Roberto Piña, Roberto Juárez y Gabriela Pérez Nájar, así como empleados municipales, entre ellos Alejandro Ramos y Alfredo Erick Morales.

Obtienen información confidencial de los trabajadores, les ofrecen recuperar su subcuenta de vivienda a cambio de 30%; sin embargo, para iniciar el “trámite” les obligan a firmar pagarés que son cobrados con tácticas abiertamente mafiosas. Ante los tímidos intentos de acotar esta práctica, que ya incluyeron una suspensión sin goce de sueldo de Vázquez, les dicen a los implicados que regresarán a sus puestos una vez que pase el escándalo.

REMATE PREGUNTADO

¿Será necesario que haya escándalos públicos, como el de Guadalupe Taddei en el INE, para que también se den cuenta de que siempre es un grave error concentrar el poder en una sola persona?