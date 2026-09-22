Arrancan negociaciones

Si bien es cierto que el secretario de Hacienda presentó el 8 de septiembre el paquete presupuestal para el año próximo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy arrancan formalmente los trabajos de Edgar Amador y su equipo ante el Congreso de la Unión para defender las finanzas públicas.

Antes de entrar a lo técnico tendrán que hacer trabajo con legisladores como Carol Altamirano y Alfonso Ramírez Cuéllar, estos dos morenistas plantean mayores escollos para los legisladores de PRI o PAN, partidos que encabezan Alejandro Moreno y Jorge Romero.

El presidente de la Comisión de Hacienda parecería estar concentrado en impulsar su carrera política jugando a tratar de corregirle la tarea a la Secretaría de Hacienda. El otro siempre se ha planteado como un posible secretario de Hacienda y, de hecho, hay quienes consideran que él y su grupo podrían estar detrás de los ataques que ha recibido Amador y las versiones de que podría ir al Banco de México, mientras termina el periodo de la gobernadora Victoria Rodríguez.

REMATE MARCO

El Paquete Económico es particularmente complejo y de muy delicado balance técnico ya que plantea el reto de avanzar en la consolidación fiscal para preservar el grado de inversión, como lo han demandado el CCE y Coparmex, que presiden, respectivamente, José Medina Mora y Juan José Sierra, y para mantener la viabilidad de las finanzas públicas.

Andrés Manuel López Obrador heredó al nuevo gobierno unas finanzas públicas excesivamente complicadas: Crecientes compromisos de gasto, paupérrimo crecimiento económico y un ambiente hostil para las inversiones privadas, mezclado con una caída en la inversión pública.

La única manera de sortear esta situación es a través del crecimiento y disminuyendo la incertidumbre. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha esforzado en recuperar la inversión a través de lo que ella ha llamado Plan México.

Marcelo Ebrard y su equipo de la Secretaría de Economía han desplegado un gran esfuerzo en los polos del desarrollo, que aún no han tenido un impacto real en a economía, pero que sin duda son el camino correcto. En el plano del comercio exterior es claro que la lectura hecha por la Secretaría de Economía sobre los cambios en la economía mundial y la posición de Donald Trump ha sido la correcta y está dando resultado. Bastaría retomar la entrevista en la que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, habla sobre el pragmatismo y la inteligencia con la que México está negociando, a diferencia del gobierno de Mark Carney.

Adicionalmente, se deben considerar los esfuerzos que está haciendo la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, para aumentar la capacidad de generación de energía. La directora de CFE, Emilia Calleja, está desarrollando con gran éxito un plan de expansión de la red eléctrica. Por cierto, la directora de CFE no es gente de Manuel Barlett como dicen algunos con perversas intenciones, puesto que ella estaba ahí antes de la tragedia que dejó este hombre en CFE y fue reclutada directamente por González a instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Otro que está realizando un trabajo tan callado como efectivo es el titular de la SICT. Con motivo de la presentación que hizo en la conferencia de prensa de la Presidenta, Antonio Esteva conversó con el Padre del Análisis Superior en su programa de Imagen Radio y explicó un programa verdaderamente interesante. Además del mantenimiento de carreteras (que Andrés Manuel López Obrador abandonó para financiar el Tren Maya) la SICT está desarrollando un mapa de ejes para unirse con las redes troncales, junto con un programa de caminos en zonas de pobreza que tiene como finalidad mejorar la vida de esas personas.

REMATE PRECISO

En las negociaciones que arrancarán hoy en el Congreso de la Unión sobre el Paquete Económico hay algunos puntos que son de particular importancia para los sectores económicos.

A la Concamin, presidida por Alejandro Malagón, le preocupa la iniciativa sobre el ISR para que se pueda deducir sólo 97%, puesto que afecta severamente a los mayoristas, entre los que se encuentran los gasolineros, casi todos ellos afiliados a Onexpo, presidida Enrique Félix Robelo.

Sí hay empresas que han abusado de esta facilidad fiscal, pero la manera en la que está planteada resulta ruinosa para aquellas que cumplen con sus obligaciones fiscales, pero que operan con muy bajos márgenes.

REMATE INCLUIDO

En este entorno de negociaciones fiscales también hay que poner atención en la idea que tienen algunos legisladores de topar el precio de los seguros médicos.

El PAS no se detendrá a señalar el grave error que son los controles de precios, lo que es relevante en esta discusión que lleva la AMIS, presidida por Pedro Pacheco, deberá incluir a todo el ecosistema de salud.