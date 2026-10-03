Por António Guterres*

“Vivienda adecuada para todas y todos”

Una vivienda adecuada es la base de la dignidad, la seguridad y las oportunidades. Sin embargo, más de 3 mil millones de personas se ven privadas de este derecho humano universal, más de mil millones de personas viven en asentamientos informales y barrios marginales, y muchas más se encuentran sin hogar o han sido desplazadas por conflictos, desastres y consecuencias del cambio climático.

Invertir en una vivienda adecuada y transformar los asentamientos informales reduce la pobreza, combate la desigualdad, refuerza la resiliencia ante el clima y fomenta sociedades pacíficas e inclusivas, para lograrlo hace falta una actuación coordinada a todos los niveles, en que los gobiernos nacionales y las autoridades locales elaboren políticas ambiciosas, forjen alianzas y basen sus decisiones en datos dignos de crédito. También debe reformarse la arquitectura financiera internacional a fin de movilizar la financiación adecuada, predecible y asequible que necesitan los países en desarrollo para invertir en vivienda en gran escala.

En este Día Mundial del Hábitat, consideremos la vivienda como un bien público y construyamos un mundo en el que cada persona tenga un lugar al que llamar hogar.

*Secretario general de la Naciones Unidas