Un partido original: mixto y en fuera de tiempo

Larga vida a Somos Mx

Primer tiempo:

Integrantes de los equipos se colocan en su lugar. En breve, dará inicio un encuentro sin igual. Las fuerzas de Renovación, por el lado izquierdo; y las del Afán aferrado al pasado, por el otro. Sacaron, desde hace tiempo, tarjeta roja al defensa lateral izquierdo, Rocha, e intentan sustituirlo por una endeble jugadora. Su defensa central tiene varias tarjetas amarillas (Salgado).

Increíble lo que estamos viendo. Los del Afán se han parado con toda alevosía, donde quieren y han arrebatado una de las oportunidades a las fuerzas de la Renovación. Hicieron picadillo a Transparencia, una de sus mejores anotadoras. Lesionada, abandonó la cancha, antes de iniciar el partido.

Las cámaras se enfocan en la entrada de la arbitra. Se ve una imagen muy disminuida y el público le lanza una fuerte rechifla. Los abanderados lucen desconcertados y dan pasos hacia adelante y hacia atrás. Parecen arañas bailadoras.

Inicia el partido. La capitana del Afán, chuta y la pelota va a dar a las piernas de Salgado Macedonio, quien, por la sorpresa, pierde el paso y envía la bola directo a Beatriz Mojica. Adelanta por la derecha. Salgado persigue la jugada. Le quitan la pelota. Cecilia Soto, de los Renovadores, se escapa por el lado izquierdo y pasa el balón a una ciudadana que no identificamos. Ella corre y anota el primer gol. El partido Renovación ha inscrito su nombre en la memoria. Somos México.

La arbitra, pequeñita, llama a consulta al personal del VAR y llega el representante del entrenador, Monreal. Revisan la jugada. Confirman que es limpia. Validan el gol. Uno cero señores, señoras. Esto se pone bueno. Parece que el partido nos hará saltar de emoción. Una jugada de dudosa rectitud se da en el delantero central (Gallardo) quien intenta ser sustituido por una ya tachada por la Dirección Técnica.

Pausa de rehidratación.

Terrible terremoto en Venezuela. Asesinan a una madre Buscadora. Un prominente director de Afán golpea a su esposa. Enredos verbales para eludir “mayor rigor”. Muchos afanosos andan de chismosos en el país vecino. ¿Recuerdan a Zhenli Ye Gon, “copelas o cuello”? Éxito en la marcha LGTB+.

Reanuda el partido.

Cambios Propuestos: en la defensa izquierda, mejor conocida como Sinaloa, alumnos del que sacaron, para que nada cambie. En Renovadores, como delantera central, la goleadora Ceci Flores.

La omertà de Afán está fracturada. Nadie quiere pasarle el balón al delantero central, Durazo, por sus múltiples jugadas extrañas. Lo mismo, con el delantero derecho, Villarreal, de quien se dice que es más resbaloso que el huachicol. El delantero central da pena, Inzunza, que intenta una escapada, se ataranta y patea hacia el portero de su equipo. Mete un sonoro autogol. Increíble, dos cero a favor de los Renovadores.

Termina el primer tiempo.

Algunas notas de actualidad. Por ser cómplices del crimen organizado, han permitido la desaparición de jóvenes y a sus madres las han obligado a ser Buscadoras. A la CNDH, la han convertido en un esperpento. Los habladores, según fuentes estadunidenses, Clara Brugada, Rocío Nahle, Marina del Pilar, Mara Lezama, Adan, Rutilio, Mario Delgado, quienes no saben nada de “juego limpio”.

El desprecio a las madres buscadoras continúa. Dicen que someterán al exdirector golpeador a la ley, ¿salvaguardando su inocencia? El secuestro de Roxana, otro golpe a la libertad de expresión. Somos Mx propone “Estado de derecho, división de Poderes y respeto absoluto a las libertades y a los demás derechos humanos”.

Venezuela duele profundamente. Un bebé sale gateando de los escombros al llamado de su padre. Conmovedor. Los terremotos llegan a un país que desde el poder, desmanteló instituciones: Salud, Protección Civil, Infraestructura, Vivienda. Las autoridades, impotentes.