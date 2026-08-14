Entrevista imposible

Ella prefiere el monólogo. Sabe la verdad y su deber, según declaraciones, es compartirla. Ejercicio de transparencia, dicen. Sin cuestionamientos. Ante un público complaciente. Este cuestionario breve intentará ser preciso, versa sobre inquietudes generadas por columnas de Reforma, del 9 de agosto, y otras inquietudes.

¿Está de acuerdo con Enrique Krauze en que, después del trágico saldo de la Cristiada, la lección histórica continúa vigente: ningún régimen puede gobernar las conciencias? ¿Será que coincide con Virginia Woolf: “No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”? ¿Le recuerda a las enseñanzas de la maestra Chela?

Eduardo Caccia comparte el diagnóstico de Jorge Paoli: “Las comunidades que logran administrar lo compartido no son las que tienen mejores leyes; son las que han desarrollado habilidades para fortalecer vínculos, cultivar confianza, decidir juntos”. ¿Le parece un diagnóstico acertado? ¿A pesar de ello, seguirá polarizando a la ciudadanía? Hannah Arendt: “El poder surge donde las personas actúan juntas, no donde una persona domina sobre otras”.

¿Será verdad lo que afirma Luis Rubio: “Pulula en las filas morenistas la noción de que una dictadura puede ser eficiente y benevolente, donde el gobierno manda y todos los actores sociales se subordinan. El éxito chino en términos de tasas de crecimiento anima a muchos en las filas gubernamentales, a pesar de que la evidencia es menos contundente, en tanto que sus costos serían gigantescos”? ¿Será por creer que “quien tiene vecino, tiene enemigo”. Habría que cuidarse.

Albert Einstein: “Educar con el ejemplo no es una manera de educar, es la única”. Carlos Mayer-Serra precisa que los lineamientos propuestos no se cumplieron cuando se habló de Mexicana de Aviación. “Faltó el contexto. El gobierno no provee los datos fundamentales para comprender por qué es la línea más barata, de ser cierta la afirmación. ¿Cuánto se ha gastado, qué ingresos ha tenido? ¿Cuánto se subsidia para su operación? ¿Cuáles han sido las pérdidas totales y cuánto pierde por cada pasajero?”.

La responsabilidad por la seguridad de 130 millones de personas debe ser abrumadora. Más aún cuando se muestran cifras: ciento 130 mil personas desaparecidas, 20 mil en estos casi dos años de su gobierno. ¿Escuchará algún día a las madres buscadoras? En Antígona, Sófocles recuerda que las buenas personas ceden y corrigen sus faltas, y Hemón, hijo de Creonte, rey de Tebas, aconseja que aún las personas sabias deben estar abiertas a aprender siempre.

Intentar controlar a los medios de comunicación sólo generará más “zonas de silencio”. Según Claudio Lomnitz, son “regiones donde la violencia ha instaurado tal miedo entre la población que el periodismo no puede ejercerse libremente y las vías comunicativas informales, como el rumor, se vuelven fundamentales para sus habitantes”. ¡Cuidado, el rumor puede ser arma de desestabilización!

Las declaraciones del 5 de agosto: “El Universal, Reforma y TV Azteca no son parte de las pautas de publicidad del gobierno. No quieren al gobierno porque ya no les damos chayote”. ¿Aplicará el dicho de “explicación no pedida, acusación manifiesta”? ¿A quiénes hablan bien del gobierno, le dan chayote? ¡Que vergüenza tan grande!

En la iniciativa Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, ¿sabe que muchas personas están contra la definición que se hace de mujer: es quien se asume como tal?, ¿va a considerar la demanda de colectivas y mujeres a ser escuchadas? El poder de las palabras es que crean realidades.

Humanizar el poder, tarea obligatoria. Sugerencia, ver la película La Grazia, la belleza de la duda, Paolo Sorrentino. ¿Será la duda el espacio legítimo para que surja la ética frente a la rigidez de la ley?