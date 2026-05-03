El segundo piso de la Generación 2021

La primera caída de Rubén Rocha seguramente apagará los ánimos en el congreso nacional de Morena, que tendrá lugar hoy. Parecería, además, que Palacio Nacional ha redimensionado la magnitud de la embestida del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Envolverse en la defensa de Rocha sin más argumento que la soberanía era ir a una batalla con bajas probabilidades de éxito.

En estas circunstancias, la nueva líder del partido, Ariadna Montiel, tendrá que resolver las candidaturas para las elecciones federales y de gobernadores del próximo año.

La presidenta Sheinbaum y Morena saben ahora que Washington puede hacer públicos los nombres de políticos mexicanos acusados. Entre ellos bien se podrían encontrar algunos de la generación de gobernadores que, como Rocha, se impusieron en las elecciones de 2021.

De hecho, salvo la tlaxcalteca Lorena Cuéllar, no habría ninguno exento de señalamientos y denuncias por la forma en que ganó o por cómo ha convivido con los grupos criminales: Marina del Pilar Ávila (Baja California), Víctor Castro (Baja California Sur), Alfonso Durazo (Sonora), David Monreal (Zacatecas), Miguel Navarro (Nayarit), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Evelyn Salgado (Guerrero), Layda Sansores (Campeche) e Indira Vizcaíno (Colima). Pensar que quienes busquen sucederlos el próximo año deban ser sus más cercanos y leales parecería una apuesta suicida.

De ahí que, en la selección de candidatos distintos, “presentables”, el gobierno y su partido tengan un instrumento para tratar de aligerar la carga de “narcoestado” que, por lo visto, no deja de crecer en la Casa Blanca y en las cortes de aquel país.