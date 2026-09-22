Los mexicanos satisfechos

Es espectacular el trabajo que acaban de difundir Integralia Consultores y la Universidad de la Libertad: Historia visual de la transición mexicana a la democracia, 1991-2024. Un despliegue de mapas y estadísticas que termina convirtiéndose en una de las crónicas más potentes sobre los últimos 30 años electorales, políticos, sociales y anímicos del país. Nos recuerda de golpe, por ejemplo, que en ese lapso han competido 26 partidos, 19 de los cuales ya no existen. O que en 1991 podían votar 37 millones y hoy pueden hacerlo cien millones. De los muchos cuadros y datos, me quedo con uno que, con base en el Latinobarómetro, pregunta a los mexicanos qué tan satisfechos están con sus vidas. En 2008, la respuesta positiva era de 67%. Pero, al triunfar López Obrador, la cifra subió a 84%. El último dato disponible la situaba en un notable 82% en 2024. Le pregunté ayer a Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, a qué creía que se debía. Su análisis fue sencillo y claro: el arribo de López Obrador generó un gran entusiasmo, y la inclusión del concepto “pueblo” fue muy bien recibida por mucha gente que, además de sentirse incorporada, comenzó a recibir los beneficios de los programas sociales. “Lograron recuperar así el optimismo”, concluyó. ¿Se ha perdido ese impulso en los tiempos de Claudia Sheinbaum? En ocho meses lo vamos a medir con votos.