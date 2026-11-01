Tras escuchar las posiciones dramáticamente antagónicas de Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, y de la viuda Grecia Quiroz, busqué un par de opiniones que considero confiables para tratar de comprender la tragedia. ¿A quién responsabilizar?

Juan acusa a Grecia de proteger a los asesinos de Carlos, ejecutado hace justo un año siendo alcalde de Uruapan, Michoacán. Y Grecia acusa a la Fiscalía y al gobierno de Michoacán de atacarla para encubrir a los autores intelectuales y eliminarla de la contienda electoral en curso.

Grecia no baja los brazos y sube en las encuestas. Mientras, Carlos Torres Piña, el fiscal del caso y hoy exfiscal de Michoacán, se perfila como candidato de Morena al gobierno del estado.

Ayer, dicha Fiscalía salió a repetir que el asesinato de Carlos fue una venganza del Cártel Jalisco y que hay 34 detenidos, entre ellos el supuesto autor intelectual.

Le pido su opinión a Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de MC, partido que llevaría a Grecia como candidata. “Grecia Quiroz tiene todo nuestro respaldo. Primero fue víctima de la muerte de su pareja y hoy lo es de una persecución política por la posición que tiene en las encuestas”, responde.

Consulto también al michoacano diputado del PAN, Germán Martínez —adversario político de Máynez—: “Lo que hacen con Grecia es revictimizarla. Con ella han cruzado la línea del odio personal. Hablan, además, de delincuencia organizada, pero la Federación no atrae la investigación, la deja en manos parciales”, asegura.

En este primer 1 de noviembre sin Carlos, en medio de tanta incertidumbre, encuentro más razones para creerles a Máynez y a Germán.