De la Madrid, nuevo “galán” de los programas de concursos

Si el comediante Volodímir Zelenski llegó a la presidencia de Ucrania, no debería sorprender que el excandidato presidencial Enrique de la Madrid haya decidido conducir un programa de concursos en una televisora.

El exfuncionario público es amigo de Paulo Laserna, periodista y aristócrata colombiano, que en alguna etapa de su vida profesional condujo prestamente Quién quiere ser millonario, en la televisión de ese país sudamericano.

Esta exitosa emisión, cuyos derechos son propiedad de Sony, tiene versiones locales en más de 100 países, desde que nació en Gran Bretaña, donde conquistó a la audiencia con su propuesta de darle al ganador hasta un millón de libras esterlinas, corriendo siempre el riesgo de perderlo todo con una respuesta equivocada.

Por estos días De la Madrid está concluyendo Ahora/Futuro, México en el Mundo, un programa de análisis y entrevistas que condujo durante siete años en ADN 40.

Con una trayectoria en el sector financiero y al frente de la Secretaría de Turismo, el hijo del presidente Miguel de la Madrid (qepd) no sólo colaboró para ADN 40, sino que está activo en las redes sociales.

Siguiendo el ejemplo de su amigo Laserna, desde hace tiempo había tratado de convencer a Salinas para que adquiriera los derechos del programa que se estrenará en México a finales de septiembre.

Su reto es importante, pues si fracasa será después de estar bajo el escrutinio de millones de personas.

A De la Madrid no sólo le parece importante triunfar en un programa masivo, sino tener la oportunidad de comunicarse con la gran audiencia mexicana.

Una de las razones que le impidieron llegar a la candidatura del PRI-PAN a la Presidencia fue precisamente su aspecto elitista y su discurso de una autoridad fifí en política y economía.

Ahora tuvo el valor de hacer una apuesta importante, casi de jugarse el todo por el todo, y a sus cercanos les parece increíble que haya aceptado peinarse para atrás con un gel y buscar una apariencia de galán relajado, lo que lleva a presumir que tiene otros planes en mente.

DIVISADERO

Cruceros. Michele Paige, CEO de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, en inglés), viene el 24, 25 y 26 de agosto a Yucatán y la Ciudad de México, junto con una delegación de alto nivel.

Precisamente en agosto aumentó de cinco a 10 dólares el derecho que cobra México a los cruceristas extranjeros que llegan a puertos nacionales.

Aunque trae una propuesta de una nueva Ley Federal de Derechos de Pasajeros en Tránsito, se ve casi imposible una reducción o reacomodo de los montos establecidos para este derecho.

En cambio son previsibles nuevas inversiones en el puerto de Progreso y hay una cita prevista con el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

También conversarán con Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, y con Carlos Lerma, el subsecretario de Ingresos.

Sectur tiene algunas quejas, porque no se ha avanzado más rápidamente en temas como la contratación de trabajadores mexicanos en las navieras, precisamente la FCCA planea hacer algunos anuncios positivos. También participará en Abastur, la principal feria de proveeduría para el sector turístico en México con el propósito de identificar empresas mexicanas que los puedan avituallar.

Como ha dicho Paige, es claro el interés de los cruceros por mejorar y fortalecer sus relaciones en México.