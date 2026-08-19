La llegada de canadienses seguirá creciendo a dos dígitos

Desde que Carlos Joaquín González llegó en enero de 2023 a la embajada de México en Canadá, tras dos años de estar acéfala, han ocurrido varios hechos inusitados.

El primero, que el entonces primer ministro Justin Trudeau tensara la relación entre ambos países, respondiendo a las presiones del presidente estadunidense Donald Trump.

Luego, que en ese lapso el exgobernador de Quintana Roo haya forjado una buena relación con Mark Carney, banquero y político liberal que sorpresivamente reemplazó a Trudeau con el mandato de impedir que Trump siguiera pisoteando a su país.

Y luego que, en ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum y Carney hayan gestado una buena alianza, tanto personal como política, por lo que hoy dos países tan diferentes se están acercando cada vez más.

Así es que, en los últimos 12 meses, ya estuvo en México una delegación de 400 mujeres y hombres de negocios canadienses y otra de 200 mexican@s en Canadá.

También ha habido visitas recíprocas de los jefes del Ejecutivo, se han revisado temas de seguridad y ha habido encuentros entre los secretarios de Economía, Salud, Agricultura, Turismo y Cultura; con la expectativa de próximos anuncios relevantes en los sectores agrícola y farmacéutico.

El embajador Joaquín González anticipa que seguirá creciendo la llegada de viajeros canadienses a México.

Del total de turistas de ese país que iban a Estados Unidos antes de que Trump le planteara a Trudeau transformar la hoja de maple de su bandera en una estrella de la estadunidense; 25% decidió ya no ir más.

Mientras, en 2025, el número de canadienses que vino a México aumentó 11% y este año crece a 12%.

“Yo estimo que a nivel turístico podemos estar repitiendo en 2027 números y datos como los que hemos tenido en los últimos dos años”, dijo.

Hoy los habitantes de ese país siguen volando a destinos de sol y playa del Caribe mexicano, Mazatlán, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit.

También están viendo otras opciones como Yucatán, Guanajuato, Los Cabos, Puebla, CDMX y hay nuevas rutas a Tulum.

En la capital mexicana están mostrando interés por la cultura, los museos y también por la gastronomía.

Las aerolíneas canadienses también están incrementando sus asientos a México.

Incluso hacia destinos de negocios, como son la propia Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los canadienses también son buenos clientes de los clubes vacacionales o empresas de tiempos compartidos y están adquiriendo más membresías en las playas mexicanas.

Además, las aerolíneas mexicanas que vuelan a los principales destinos canadienses están planeando incrementar su oferta durante la temporada de invierno para mover a más viajeros de ese país, que habitualmente huyen del frío invierno.

El embajador no espera revisiones a la Eta o permiso electrónico para viajeros mexicanos que tienen visa de Estados Unidos; pues hay una tendencia en Canadá por seguir restringiendo la llegada de potenciales refugiados de todas partes del mundo lo que provocó las exigencias migratorias.

El relanzamiento de la relación entre México y Canadá y las oportunidades de que aumenten el comercio, las inversiones y el turismo entre ambos países no son los último de los hechos inusitados.

Resulta que el exgobernador oriundo de Cozumel se ha adaptado bien al frío canadiense; así es que fallaron los pronósticos de quienes, hace tres años, anticipaban que volvería apresuradamente en busca del sol y la brisa del mar.