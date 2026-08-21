Los hoteles de negocios están ampliando su vocación

Algunos municipios y Pueblos Mágicos no sólo se han convertido en ciudades de negocios, sino que además la infraestructura de hospedaje tiene ahora el doble propósito de ofrecer sus servicios a los segmentos de recreación y negocios.

Hoy, en la salita de juntas del Presidente Intercontinental de San Pedro Garza García, uno de los principales polos de negocios de Nuevo León, hay un código QR para descargar una guía turística de la zona.

Aunque al hotel llegan sobre todo personas que van a juntas de trabajo, no están reñidas con dedicar unas horas a visitar el Museo La Milarca, con las colecciones de paleontología que durante años reunió Mauricio Fernández Garza (qepd).

Incluso, en inglés ya hay un término, bleasure, que junta negocios con ocio.

Los hoteles City Express también están aprovechando esta situación y hay regiones del país donde tienen peso tanto el hospedaje empresarial como el de placer, lo que antes no sucedía.

Danae Zamora, directora Comercial de Norte 19, que opera las marcas City como parte del portafolios de Marriott, destaca como ejemplo opciones de hospedaje para visitantes que van a Ensenada y al Valle de Guadalupe, donde también confluyen estos dos perfiles de viajeros.

En la región vinícola las experiencias cobran más relevancia que las estancias mismas, porque es relativamente poco el tiempo en el que las personas permanecen en las habitaciones y cuando lo hacen es para descansar.

Tan sólo en Ensenada tienen un City Express, un Plus y un Junior, tres diferentes marcas con tarifas y perfiles distintos, aunque durante el fin de semana pueden confluir en el propósito de que sus huéspedes vayan al Valle de Guadalupe.

A los grupos y parejas les resulta más conveniente contratar un servicio de transporte con chofer para ir a las bodegas de vino, pues en 40 minutos estarán de regreso en Ensenada.

En cambio, en el Valle de Guadalupe o bien hay hoteles de lujo cuyas tarifas ascienden a varios cientos de dólares la noche o tienen que optar por hoteles rústicos.

Hay otros casos de confluencia de hoteles de negocios y actividades de placer en Torreón o Saltillo, desde donde se puede ir a Parras, o en el Bajío, localidades en las que, además de industria, hay también viñedos y muchas actividades recreativas.

Esto ocurre en otros destinos turísticos del sur del país, donde hay ciudades como Tuxtla Gutiérrez con un fuerte componente de negocios, pero también existen muchos atractivos de ocio.

La relevancia que hoy tienen las experiencias y la evolución que han tenido las mismas han contribuido a darle un valor diferente al hospedaje en sí mismo.

DIVISADERO

Viajes de lujo.— Este miércoles, Moisés Braverman y Carlos Ferrara encabezaron la apertura de Creative & Ferrara en Monterrey.

Se trata de la alianza de dos agencias de viajes Creative Travel y Ferrara, que llevan muchos años operando en el mercado de lujo de la Ciudad de México y la capital de Nuevo León, respectivamente.

Hoy, los viajeros de alto poder adquisitivo demandan experiencias únicas, como hacer eventos en localidades cerradas, visitar El Cairo con acceso a una momia que pertenece a una colección privada o disfrutar de una champaña muy fina en algún sitio de la sabana africana.

Al proyecto se han incorporado jóvenes viajeros con buenas relaciones y que, a través de ideas novedosas, están replanteando las experiencias de alta gama.