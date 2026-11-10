¡Hola, México!

Es un placer dirigirme por primera vez a las lectoras y los lectores de este diario. Me llamo Belén Martínez Carbonell y tengo el honor de ser la embajadora designada de la Unión Europea en México. Recientemente aterricé en México y, hace justo una semana, tuve la oportunidad de presentar las copias de mis cartas credenciales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Comienzo así una nueva etapa profesional y personal con la ilusión de contribuir al fortalecimiento de nuestros lazos políticos, económicos y culturales, pero, sobre todo, humanos.

A lo largo de las últimas décadas, la Unión Europea y México hemos construido una sólida asociación estratégica, basada en valores e intereses compartidos y en una estrecha colaboración en numerosos ámbitos. Actualmente, la Unión Europea es el segundo mayor destino para las exportaciones mexicanas y el segundo mayor inversor extranjero en el país. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 87 mil millones de euros en 2025 y más de 11 mil empresas europeas tienen presencia en México, contribuyendo al desarrollo y a la generación de millones de empleos de calidad en este país. Estas cifras reflejan la profundidad de nuestros vínculos, pero también el enorme potencial que aún tenemos por desarrollar.

Tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria para ampliar y profundizar aún más nuestra asociación. En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en la Ciudad de México a los presidentes António Costa y Ursula von der Leyen para celebrar la Cumbre México-UE, en cuyo marco se firmó el Acuerdo Global Modernizado. Este hito marcó el inicio de una nueva etapa de nuestra relación: más cercana, más ambiciosa y mejor preparada para responder a los desafíos del siglo XXI. Actualmente, el Acuerdo avanza en sus procesos de ratificación tanto en México como en Europa. Nuestra prioridad es culminarlos cuanto antes para hacer posible su entrada en vigor y convertir las oportunidades que ofrece en beneficios concretos para nuestras sociedades, nuestras empresas y nuestros ciudadanos.

¿De qué oportunidades hablamos? Pensemos, por ejemplo, en una pequeña empresa mexicana que busca llegar a nuevos mercados o en productores de café y cacao que quieren dar mayor proyección y reconocimiento a sus productos. El acuerdo facilitará el acceso de los productos mexicanos, en particular los agroalimentarios, a un atractivo mercado de 450 millones de consumidores, y ofrecerá nuevas oportunidades para las empresas de ambos lados. Esto puede traducirse en más comercio, inversión, innovación y empleos de calidad. En definitiva, queremos que los beneficios de una relación económica más estrecha lleguen también a quienes producen, emprenden y trabajan.

Nuestra relación, sin embargo, va mucho más allá del ámbito comercial. México y la UE compartimos la responsabilidad de hacer frente a desafíos que no conocen fronteras. He dedicado toda mi trayectoria profesional al proyecto europeo, y les puedo asegurar que México siempre encontrará en la Unión Europea a un socio confiable y predecible, que buscará tender puentes y cooperar con sus socios para resolver los retos comunes. Por eso, queremos estrechar nuestra cooperación para impulsar una transición verde, justa e inclusiva, aprovechar las oportunidades de la transformación digital y trabajar juntos por la paz y la seguridad internacionales. En un mundo marcado por tensiones e incertidumbre, defender el multilateralismo, el derecho internacional y las soluciones compartidas es más importante que nunca. Estoy convencida de que México y la UE tienen mucho que aportar a estos esfuerzos.

A lo largo de mi mandato, me guiará la ambición de contribuir a que esta asociación siga creciendo y se traduzca en resultados tangibles para las ciudadanas y los ciudadanos de México y la UE. Para ello, trabajaré estrechamente con las autoridades mexicanas, en todos los niveles de gobierno, con los Estados miembros de la UE, el sector privado y la sociedad civil. Porque una asociación estratégica sólo cobra verdadero sentido cuando mejora la vida de las personas y genera oportunidades para todas y todos.

Inicio esta misión con entusiasmo y pasión, y con el deseo de descubrir México de cerca: recorrer sus estados, adentrarme en su cultura y tradiciones y conocer a quienes, desde distintos ámbitos, construyen cada día los vínculos entre México y Europa.

Quiero agradecer al diario Excélsior la oportunidad de compartir mis reflexiones y, especialmente, a sus lectores, a quienes invito a acompañarme en este espacio quincenal. A través de estas líneas, me gustaría acercarles la Unión Europea, compartir nuestro trabajo y conversar sobre los temas que nos unen, nuestras oportunidades y los retos que podemos afrontar juntos.

*Embajadora designada de la Unión Europea en México