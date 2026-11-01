El prodigioso Murzin crea bello e ilustrativo final

Cautiva la belleza de la técnica finalista del prodigioso ajedrecista ruso Volodar Murzin, 20 años, en la pugna de un final de torres y peones en la la ante el gran maestro Wang,Yue, en la décima y penúltima ronda del Campeonato de la Liga China por equipos, división A, que se celebró en Guangdong, provincia de Zheiján, al este de China.

Vence en 57 lances de una Ruy López, V. Berlin, en un final ilustrativo en el que, al romper su adversario la tensión, crea un peón libre contra dos peones desligados. Wang, Yue, no percibe el veneno que contiene 35. Tg1-e1…

Blancas: Volodar Murzin, Rusia, Zheijan Team, 2,656.

Negras, Wang, Yue, Tianjin Team China, 2,619.

Apertura Ruy López, V. Berlinesa, C65.

R–10, División A, Liga China por equipos, Guangdong, Zheijang, 30–10–2026.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ab5 En la Española o Ruy López el objetivo, no sólo en la apertura, de blancas y negras es presionar y defender los peones e4 y e5. 3...Cf6 4.d3 Ac5 5.Axc6 dxc6= En relación con la teoría de los maestros del tablero, esta estructura dañada, no permite a las negras la creación de un peón libre en flanco dama; naturalmente con un juego correcto. A cambio de esto las negras han desarrollado dos piezas menores y al igual que las blancas están listas para llevar al rey a la seguridad del enroque. 6.0–0 [6.Cxe5?? Dd4–+ con ventaja decisiva.] 6...Cd7 Es necesario defender el peón central. Y lo mejor con una pieza de igual valor. 7.Cbd2 De acuerdo a la predilección y conocimiento del jugador es posible: [7.c3 0–0 8.d4 Ad6 (Firouzja 1–0 Vokhidov, Titled Tuesday, 14–01–25; Gukesh 0–1 Wesley So, Saint Louis, blitz, 14–08-2025; Giri 1/2 Niemann, Utrech, 08–08-2024). 9.Dc2 h6=] 7...0–0 8.Cc4 Te8 Presión y defensa conforme a línea estudiadas. 9.a4 a5= 10.Rh1 b6 11.Cg1 Mas común con linea equilibrada es: [11.Ae3 Y acaso con una microventaje en desarrollo.] 11...Cf8 12.Ae3 Axe3 13.Cxe3 Ce6 Observe que el Ce6 visualiza las cabezas de playas d4 y f4. Y en el siguiente lance las blancas disputan esas casillas. 14.Ce2+=. Cf4 15.Cg1 Ce6 Tal vez las negras hacen una insinuación a las tablas Murzin la rehusa. 16.b3 De7 17.Cc4² Dc5 18.Dd2 Aa6 19.Ce3 No es conveniente le doblen los peones a las blancas. 19...Tad8 20.Cf3 Ac8 21.Cc4 Cd4 22.Cxd4 Dxd4 23.f3= Ae6 24.Ce3 c5 25.Df2 f6 26.f4 exf4 27.Dxf4 Dd6 28.Dxd6 Txd6 29.Tf3 Td7 30.Rg1 Tf7 31.Rf2 g6 32.g4 Rg7 33.Tg1 Rf8 34.Rg3 Re7 Los planes se basa, se trazan o elaboran en función a la evaluación de la posición. Murzin ya ha detectado una característica que le puede dar ventaja estratégica: La posición del rey y la casilla f5, ¿cómo explotarla? 35.Te1 Con Rayos X sobre el monarca negro. 35...Th8 Un movimiento inexacto. Las negras no perciben el golpe táctico. 36.Cf5+ Axf5 [36...Rd7 37.Ch6 Tff8 38.Tef1 Re7 39.h4 c6 40.Tf4+-] 37.exf5+ Rd7 38.h4 Tg8 [38...Te7 39.Te4 The8 40.fxg6 hxg6 41.Txf6 Txe4 42.dxe4 Txe4 43.Txg6+-] 39.Te4 h5 40.d4 cxd4 [40...c4 41.bxc4 g5 42.Rf2+=.] 41.Txd4+ Las torres negra, que gozan de espacio, actúan en armonía con la tensa lucha que mantienen los peones en flanco rey. Poseen el control de la pugna. 41...Rc8 [41...Re8?+- 42.Tfd3 Te7 43.Td8+ Rf7 44.Txg8 Rxg8 45.fxg6 hxg4 46.h5+-] 42.g5! fxg5? Mejor defensa: [42...gxf5 43.Txf5±; No mejoraba la posición con 42...Tgg7 43.Td5 Tf8 44.fxg6 Txg6 45.Tdf5+-] 43.hxg5! Murzin ofrece una lección de técnica finalista; conocimiento y creatividad. Posee además la enorme ventaja de que el monarca negro está cortado por la Td4. Con su último movimiento va a crear un peón libre, que lo conducirá a la victoria, ante dos peones desligados de las negras. 43...Tgf8 44.Tdf4 gxf5 Que precioso final. 45.Rh4! El peón libre es un criminal dice Nimzowitch en Mi Sistema. 45...Rd7 [La posición naufraga. Es un dilema elegir el movimiento en posición perdida. 45...Th8 46.Txf5 Txf5 47.Txf5 Rd8 48.g6 Re7 49.Tf7+ Re6 50.Rg5 Tg8 51.Rxh5+-] 46.Rxh5 Th8+ 47.Rg6 Thh7 48.Txf5 Tfg7+ 49.Rf6 Tf7+ 50.Re5 Te7+ 51.Rf4 También gana Rd4 o Rd5, pero la energía cinética del peón g6 y su amenaza de coronar rompen, desbaratan cualquier defensa. 51...Th2 52.g6 Txc2 53.Tg3 Tf2+ [53...Tg7 54.Rg5 Re6 55.Te3+ Rd6 56.Rf6+-] 54.Rg5 Td2 55.Rh6 Td6 [55...Th2+ 56.Th5 Txh5+ 57.Rxh5 Te8 58.g7 Tg8 59.Rh6 Re7 60.Rh7 Rf7 61.Tf3+] 56.Tff3 Re8 57.Te3 Negras abandonan. Si 57...Tde6 58.Txe6 Txe6 59.Rh7 Te7+ 60.g7 Rd7 61.Rh8+- 1–0.