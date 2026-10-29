Praggna da un giro en Saint Louis, salta del último al primer lugar

El prodigioso gran maestro indio Praggnanandhaa da un giro espectacular en el Clutch Chess Champion Showdown que se desarrolla en Saint Louis; del último sitio salta al liderazgo tras conseguir cuatro victorias, unas tablas y un empate durante el segundo día de competencia. Le encajó dos derrotas a Hikaru Nakamura, compartió victorias con el astro uzbeko Javokhir Sindárov y ganó un juego y empató otro ante Fabiano Caruana, en una sesión espectacular en la que el líder del primer día, Naka, terminó ayer con el farolillo rojo del último lugar.

El ajedrez rápido, al igual que el blitz y el clásico, siendo lo mismo son muy diferentes. En Saint Louis se juega al ritmo de 10 minutos con añadido de segundo y bajo reglas singulares tanto en la puntuación como en la premiación por partida ganada. El primer día el ganador de un juego recibe mil dólares, el segundo 2,000 y el tercero 3,000 dólares. Y la puntuación por reglamento es distinta día con día. En la primera ronda se conceden 1 punto por victoria, ½ por tablas y 0 por derrota. En la ronda 2: se otorgan 2 puntos por triunfo, 1 por empate y 0 por derrota. Y en la R-3, que se realiza hoy, el vencedor recibe 3 puntos, con un 1 por empate y cero por derrota.

El certamen se desarrolla a doble ronda por día y un total de 18 partidas. El que acumule más puntos recibirá una bolsa de 125,000 dólares; el 2º lugar 94,000; el tercero, 72,000 y el cuarto 62,000.

La clasificación general después de la R-2: 1) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India (2,730), 11 puntos reales. 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, (2,747), 8 ½; 3) Fabiano Caruana, Estados Unidos, (2,682), 8 ½; 4) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, (2,738), 8 puntos reales.

Sus resultados por actuación: 1) Praggnanandhaa (+1, =2, -3) y (+4,=1, -1): Total: (+5, =3, -4); 2) Sindárov: (+1,=5,-0) y (+1,=3,-2); Total: (+2, =8, -2); 3) Caruana: (+1,=3,-2) y (+1,=4,-1); total: (+2,=7,-3); 4) Nakamura: (+2, =4,-0) y (+0, =4, -2); Total: (+2, =8, -2).

El ajedrez rápido posee y comunica magnetismo y electricidad en los espectadores, tanto por la lucha, como por la rapidez con que se mueven los trebejos, con el añadido del dictum del reloj; las rachas y secuencia, como si fuesen luciérnagas, en relación con los estados de ánimo del jugador de entusiasmo o decaimiento por un error, por la asfixia de tiempo, o al no comprender la complejidad de la posición.

La primera victoria de Praggna sobre Sindárov fue muy emocionante. En juego de alternancias llegaron al final en igualdad en la posición y en el tiempo. Los relojes registraron 26” y 8” justo cuando Sindárov con las piezas blancas cometió un blúnder, error garrafal, al llevar su Tf1-a1 con la idea de atacar en la octava, pero el gran maestro indio centralizó su dama y amenazó al monarca blanco con sus dos piezas pesadas. Sindárov abortó el plan e intentó la defensa pero ya era demasiado tarde. Tras un par de jaques Praggna clavó la dama blanca con su torre negra y resolvió el juego.

En la R-9, Nakamura, con las piezas negras, en posición superior, y cuando ambos se asfixian en 08”, mueve el R y un peón y cae en red de mate.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,747.

Negras: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,730.

Apertura Inglesa, A14.

R-7, Chess Clutch Champions Showdown, Saint Louis.

1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ae7 5.0–0 0–0 6.b3 d4 7.e3 Cc6 8.exd4 Cxd4 9.Ab2 Ac5 10.Ce5 Dd6 11.Te1 Tb8 12.Cc3 Ad7 13.d3 h6 14.Dd2 Tfd8 15.Tad1 Ae8 16.h3 Aa3 17.Aa1 Ab4 18.Rh2 Cd7 19.f4 Cxe5 20.fxe5 De7 21.Df2 Ac6 22.Axc6 bxc6 23.Tf1 Axc3 24.Axc3 c5 25.b4 Td7 26.b5 a6 27.a4 axb5 28.axb5 Ta8 29.Ta1 Tad8 30.Tad1 Cf5 31.g4 Txd3 32.Txd3 Txd3 33.gxf5 Txc3 34.f6 Dd7 35.fxg7 Txc4 36.Ta1 Dd5 37.Tf1 Dxe5+ 38.Rh1 De4+ 39.Rh2 Tc2 0–1.

Blancas: Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2,730.

Negras: Hikaturu Nakamura, EUA, 2,738.

Catalana, D01.

R-9, CCS, Saint Louis, 28–10–2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 c5 5.Ag2 cxd4 6.0–0 Ac5 7.Cxd4 0–0 8.Cb3 Ae7 9.cxd5 Cxd5 10.Ad2 Ad7 11.e4 Cb4 12.Cc3 a5 13.Ae3 a4 14.Cd2 a3 15.Tb1 axb2 16.Txb2 Dc8 17.Cdb1 Ac6 18.a3 Td8 19.De2 C4a6 20.Tc1 Cc5 21.Td2 Txd2 22.Cxd2 Txa3 23.Cb5 Ta2 24.Axc5 Axc5 25.Txc5 Dd7 26.e5 Txd2 27.Axc6 bxc6 28.Dc4 h6 29.Cd6 Da7 30.Dc3 Ta2 31.Ce4 Da4 32.Dd3 Cd7 33.Tc4 Da7 34.Dd6 Te2 35.Rf1 Da2 36.Tb4 Rh7 37.Dxd7 c5 38.Dxf7 1–0.