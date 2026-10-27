El Nacional de EU termina con la sorpresa de la derrota de So ante Sevian

Acontecimiento inesperado; ¡donde menos se espera salta la liebre!:el gran maestro Wesley So, 33 años, invicto en 10 partidas con 4 victorias y seis tablas, muerde el polvo ante Samuel Sevián, que no había podido ganar una sola partida, con score de +0, =5, -5, en la última ronda del Campeonato Nacional cerrado de los Estados Unidos que se efectuó en Saint Louis. No es fácil conservar la concentración y soportar la tensión durante cinco y seis horas a lo largo de diez días de intensa lucha. La derrota de So se conjugó con la victoria de Caruana sobre Grigory Oparin en la R.-11 para que se registrase un empate en 7 puntos reales y se definiera la corona en el tie break con el triunfo, como hemos informado de Wesley So.

Blancas: Samuel Sevian, 2,708.

Negras: Wesley So, 2,770.

Defensa Nimzo-India, E20.

R–11, Campeonato Nacional de EUA, Saint Louis, 21–10–2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 Las tres líneas teóricas empleadas con mayor frecuencia por los grandes maestros del tablero son: 4. e3, variante Rubinstein; 4. a3, V. Saëmisch, que de hecho obliga a las negras a intercambiar el Ab4 por el Cc3, con el fin de no perder un tiempo, y 4. Dc2, V Clásica con la idea no sólo de disputar la casilla e4 esencial en este tipo de configuración, si no de conservar la estructura de peones. 4.g3 c5 Las negras deben actuar con energía 5.Cf3 Cc6 6.Ag2 Esta configuración la empleó el sicólogo Boris Gulko en su partida contra Balashov, en el Campeonato de la URSS de 1983. Gulko GM ruso-estadounidense concluyó con un score favorable sobre Garri Kaspárov (+4, =5,–1) con sus principales victorias en el Campeonato Nacional individual de la URSS en 1981, y en el CN por equipos en 1982, así como en Linares 1990. Entendamos: no es la configuración lo que conduce a la victoria. Más tarde Kaspárov empleó este esquema en su duelo por la corona mundial ante Anatoly Kárpov con 2 tablas. 6...Ce4 7.Ad2 Cxd2 8.Dxd2 cxd4 9.Cxd4 Cxd4 10.Dxd4 Df6 11.De3 Con una microventaja en desarrollo lo que puede compensar la perspectiva de los peones doblados en la columna C. 11...Tb8 12.0–0 Axc3 13.bxc3 b6 También era factible c5. 14.Tfd1! La T presiona el peón retrasado y vulnerable d7. 14...Ab7 [14...0–0 15.Td6 Df5 16.Tad1=] 15.Td6 Axg2 16.Rxg2 Tc8 17.Tad1+= Tc7 18.T1d4 Con el propósito de atacar tres veces el peón débil con las piezas pesadas, tras colocar la Dama en d, como se observará. 18...h5 19.Dd3 De7 20.h4 0–0 Wesley So estima de orden superior darle seguridad a su Rey con el enroque y perder un peón que dejar a su monarca centralizado, lo que retardaría la actividad de la Th8. 21.Txd7 Txd7 22.Txd7 Da3 23.c5 Dxc5 24.Txa7 Blancas con ventaja material y mayoría en flanco Dama, pero no decisiva. 24...b5 25.Ta5 Y no: [25.Tb7 Dc6+ 26.Df3 Dxf3+ 27.Rxf3 Tc8 28.Txb5 Txc3+ 29.e3 Ta3 30.Tb2+=] 25...Tc8 26.f3 Preferible entrar al final con el peón libre de a, mediante: [26.Txb5 Dxc3 27.Dxc3 Txc3 28.a4 Ta3 29.a5+- con ventaja decisiva y sujeta y limitada la Ta3.] 26...Dc4 27.Dxc4 Txc4 28.Txb5 Txc3 29.a4 Ta3 30.a5 [30.Tb8+ Rh7 31.Ta8 Y mientras se resuelven las operaciones en flanco de Rey el peón a puede avanzar hasta la casilla a6, dejando de resguardo el escaque a7 para el monarca blanco en el final, con ventaja técnica decisiva.] 30...f5 31.Rf2 Rf7 32.Re1+- Ta2 33.Rd1 Re7 34.Rc1 Txe2 35.Rb1 Te1+ 36.Rb2 Te2+ 37.Rb1 Te1+ 38.Rb2 Te2+ 39.Rb3 Te1 40.Rb4 Ta1 41.Rc5?! A Sevian se le escapa una victoria más rápida con el recurso técnico: [41.Te5 Rd6 42.f4 Tb1+ 43.Ra4 Ta1+ 44.Rb5 Tb1+ 45.Ra6 Tb3 46.Tb5 Txg3 47.Rb7 Tg4 48.a6 Txf4 49.Ta5 Rd7 50.a7 Tb4+ 51.Ra6 Txh4 52.a8D+-] Sólo que los antagonistas luchan en zeitnot, asfixia de tiempo: 60” para Sevian y 50” para Wesley So. 41...e5 42.Rb6 Rd6 43.f4 Mejor resolver con [43.a6 e4 44.fxe4 fxe4 45.a7 e3 46.Tb3 e2 47.Td3+ Re5 48.Te3+ Rf5 49.Txe2 Tb1+ 50.Rc6 Tc1+ 51.Rb6 Tb1+ 52.Rc5 Ta1 53.Te7+-] 43...e4 44.Txf5 e3 45.Te5= Tb1+ 46.Ra6 Tb3 47.Txh5 e2 48.Te5 Txg3 49.Txe2 Tg4 50.Tf2 Txh4 51.Rb6 Th1 52.Td2+ Re6 53.Tb2 Th8 54.Tb5 Tf8 55.f5++- Rd6 56.a6 Tb8+ 57.Ra5 Tf8 [57...Ta8 58.Tb7 Re5 59.Txg7 Rf6 60.Tb7 Rxf5 61.Rb6 Re6 62.a7+-] 58.Rb6 Tb8+ 59.Ra5 Tf8 60.f6 [60.a7 Ta8 61.Ra6 Rc7 62.Tb7+ Rd6 63.Txg7+-] 60...gxf6 61.a7 Rc7 62.Ra6 Ta8 63.Tc5+ Rd6 64.Tf5 Tf8 65.Rb7 [65.Txf6+ Txf6 66.a8D Re5+ 67.Rb5+-] 65...Tf7+ 66.Rb6 Tf8 67.Ta5 Negras abandonan. 1–0.