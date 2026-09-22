Mike Burton, La máquina de nadar

¡Sueño de una sombra, es el hombre!

Píndaro

La vida, tan corta, efímera. Parece que fue ayer. Veo sentado a Mike Burton, de chamarra azul y pantalones de mezclilla, en medio de Donald Schollander y de Mark Spitz, en la pequeña barda de cemento y piedra volcánica de la alberca del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. “Tengo el corazón roto esta mañana. Mi padre, Mike Burton, falleció tras una dura batalla contra el Alzheimer y la demencia. Mi padre fue, sin duda, el hombre más fuerte que jamás haya existido. Siempre me inspiró a superarme. Lo extrañaré por siempre, sus historias y simplemente tenerlo cerca. Sin duda, vivirá en todos nosotros. Esto no es un adiós, sino un hasta luego”; las líneas las escribió consternado, su hijo Eric. Qué época tan hermosa, inolvidable, la atmósfera festiva y de sorpresa con la celebración de las Semanas Deportivas Internacionales previas de 1965 a 1967 a los JO de México 68. Campeones olímpicos, plusmarquistas mundiales, luminarias siderales de todo el planeta. Fresca la proeza de Roy Saari, el primero en cruzar del muro de los 17 minutos en los 1,500 m nado libre y Mike Burton en años previos a los JO del 68 le había rebanado ¡casi medio minuto al RM! Fue el primer nadador en la historia en ganar dos veces el oro olímpico en los 1,500 m nado libre en México 68 y en Munich 72 con diferencias notables respectivas de 18” sobre su compatriota John Kinsella y de 6 sobre el australiano Graham Windeatt, era La máquina de nadar. Su vida fue de lucha e inspiración. Nacido el 3 de julio de 1947 en Des Moines, Iowa. a los 12 años fue atropellado por un camión cuando montaba una bicicleta. Las lesiones lo alejaron de practicar deportes de contactos y con el fin de recuperarse empezó a nadar. Tuvo la fortuna de entrenar con el prestigioso Sherm Chaavor en el equipo Arden Hilll en Sacramento, California. En el 68 los nadadores de Chaavor: Burton, Debbie Meyer, Mark Spitz, Susan Pedersen, Ellie Daniel y John Nelson ganaron 12 oros olímpicos. Delgado, de voluntad y piernas y brazos acerados, pelo corto, destrozó cuatro veces la plusmarca mundial de los 1,500m. (Se cita que su compatriota Robert Finke es el segundo en obtener dos oros sucesivos en la distancia; se omite el nombre del soviético Vladimir Slanikov que ganó oro en Moscú y si bien se ausentó de los JO LA, por el boicot, reapareció en Seúl 88 y como Ave Fénix ganó un 2o oro en 1,500m). Mike Burton falleció el pasado viernes 18. Él y otras luminarias comunicaron aliento de admiración, de superación y energía al deporte mundial y en especial al de México. Imposible desligar de esta gran personalidad que ingresó en 1977 al Salón de la Fama en Fort Lauderdale, Florida, a Guillermo Echevarría. El astro mexicano rompió en 6’’ el RM de Burton el 7 de julio de 1968 en Santa Clara, California: 17’28”1. Otras historias flotan en el agua.