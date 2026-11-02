Ingenioso y elegante a estudio de V. Chekhover; puerta de Constantinopla

Nacido en San Petersburgo el maestro Vitaly Chekhover (22–12–1908 - 11–02 - 1965), fue un notable pianista, director de orquesta, ajedrecista y compositor de poco más de 160 finales artísticos, posiciones creadas sobre diversos temas y la menor de las veces en algún final de partida que contienen ideas seductoras que estimulan la creatividad y la imaginación del jugador. La gran mayoría de los GMS destinan su tiempo al estudio con el fin de fortalecer su poder agonal.

En 1950 Chekhover alcanzó el grado de maestro internacional FIDE y en 1956 la FIDE lo reconoció con el título de juez internacional de compositores en los certámenes organizados por la FIDE.

Al abordar el estudio que presentamos le sugerimos evaluar la posición e identificar sus características. La restringida posición del rey negro permite apreciar que el Alfil en f1 no puede moverse porque recibiría jaque mate de inmediato. Observe atentamente que si el monarca blanco llegase a la casilla g7 podría crearse una posición de zugzwang, término alemán que significa la obligación de mover y perder. En otras palabras si el Rey blanco captura el caballo entonces el Af1 está obligado a mover y su monarca recibirá jaque mate. Hay un inconveniente Si el R blanco avanza directamente por la gran diagonal negra no puede alcanzar al C por casillas negras pues el caballo desde f7 y g6 cubre todas las casillas negras; y si el monarca blanco toca una casilla blanca percibirá que están dinamitadas mediante un jaque inmediato del A, al tiempo que su peón de f2 podrá coronar y destruir el enunciado.

La Solución. Veamos esta ingeniosa, hermosa y compleja línea victoriosa. 1.Rb2 Cf7 2.Rc3 Ch8 3.Rd4 Cg6 4.Rc5! Ch8 5.Rb6 Cg6 6.Ra7 Ch8 7.Ra8! Un movimiento clave que impide la activación del A. El rey pierde un tiempo -los caballos no pueden realizar jugadas de tiempo-, y puede romper el dominio de las casillas negras del caballo. Transformación extraordinaria impregnada de la magia que posee el tablero de ajedrez. 7...Cg6 8.Rb8 Ch8 Ahora las casillas e7 y f6 son vulnerables. El caballo pierde su poder defensivo. El nuevo camino del monarca paraliza al Af1. Presenciamos una línea fascinante de cómo doblegar a la pieza menor mediante el zugzwang. 9.Rc7 Cg6 10.Rd6 Ch8 Ahora las casillas negras son como la puerta abierta de Constantinopla por la que entraron los otomanos. 11.Re5 Cg6+ 12.Rf6 Ch8 13.Rg7 Cg6 14.h8D Cxh8 15.Rxh8 El A está obligado a mover y el R negro recibe mate.

Clasificación noviembre 50 mejores: 1) Magnus Carlsen, Noruega, 2,823. 2) Hikaru Nakamura, Estados Unidos, 2,792; 3) Fabiano Carana, EU, 2,783; 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,782; 5) Nodirbek Abdusattorov, Uzbekistán, 2,772; 6) Wesley So, EU, 2,771; 7) Praggnanadhaa, Rameshbabu, India, 2,763; 8) Wei, Yi, China, 2,761; 9) Vincent Keymer, Alemania, 2761; 10) Alireza Firouzja, Francia, 2,757.

11) Anish Giri, Países Bajos, 2,747; 12) Arjún Erigaisi, India, 2,746; 13) Jan-Krzysztof Duda, Polonia, 2,741; 14) Viswanathan Anand, India, 2,732; 15) Leinier Domínguez Pérez, EU, 2,732; 16) Le, Quan-Liem, Vietnam, 2,732; 17) Ding, Liren, China, 2,723; 18) Amín Tabatabaei, Irán, 2,720; 19) Nihal Sarin, India, 2,720; 20) Levon Aronian, EU, 2,719.

21) Yagiz Kaan Erdogmuz, Turquía, 2,719; 22) Ian Nepomniachtchi, Rusia, 2,719; 23) Richard Rapport, Hungría, 2,718; 24) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,715; 25) Dmitry Andreikin, Rusia, 2,714; 26) Guskesh, Dommaraju, India, 2,710; 27) Shakhriyar Mamedyarov, Azerbaiyán, 2,709; 28) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2,707; 29) Yu, Yangyi, China, 2,705; 30) Parham Maghsoodloo, Irán, 2,705.

31) Nodirbek Yakubbóev, Uzbekistán, 2,701; 32) Hans Moke Niemann, EU, 2,697; 33) Veselín Topálov, Bulgaria, 2,695; 34) Wang, Hao, China, 2,694; 35) Santosh Gujrathi Vidi, India, 2,693; 36) Aydin Suleimán, Azerbaiyán, 2,692; 37) Vladimir Fedoseev, Rusia, Eslovenia, 2,691; 38) Teymour Radjabov, Azerbaiyján, 2,689; 39) Awonder Liang, EU, 2,685; 40) Samuel Sevian, EU, 2,684.

41) Andrey Esipenko, Rusia, 2,683; 42) Pranav, Venkatesh, India, 2,679; 43) Alexey Sarana, Serbia, 2,679; 44) Pranesh, Munirethinam, India, 2,673; 45) Aravindh, Chitambaram, India, 2,673; 46) Jeffery Xiong, EU, 2,671; 47) Matthias Bluebaum, Alemania, 2,671; 48) Haik Marirosyan, Armenia, 2,669; 49) Pável Eljanov, Ucrania, 2,665; Inglaterra, 2,665.