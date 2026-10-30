Honrar la memoria de héroes acuáticos

Se puede chocar y reventar contra la política general de Estados Unidos y de sus prominentes personajes —con la misma fuerza e intensidad con el ejercicio chapucero, cínico y simulador de los políticos del México actual—, pero no contra su cultura, literatura, arte, ciencia, deporte. En esta esfera, los norteños son modelo en diversas parcelas, rinden culto a sus héroes, en el esfuerzo, espíritu de superación y lucha y, paralelamente, desde los albores de los 60 o mucho antes, el reconocimiento de sus grandes héroes en atletismo, natación, basquetbol, beisbol, futbol americano y otras disciplinas con edificios denominados Salón de la Fama. En Fort Lauderdale, Florida, con inversión millonaria, se erige un templo acuático, el International Swimming Hall of Fame (ISHOF), Salón de la Fama de la Natación Internacional, en el que se rinde homenaje a los nadadores más célebres de la historia. Figuran leyendas de todos los confines del planeta… en visión y espíritu fraternal, borrada cualquier tendencia nacionalista, que aun con el paso del tiempo inspiran a las generaciones de hogaño: Johnny Weissmüller, Michael Phelps, Ian Thorpe, Vladimir Sálnikov, Alexander Popov, Xiong Ni, László Cseh. Entrenadores relacionados con México: Ronald Johnson, Béla Rajki, Kalman Markovits. Mexicanos: Joaquín Capilla, Carlos Girón, Ibone Belausteguigoitia, Felipe Tibio Muñoz, Guillermo Echevarría, Javier Ostos Mora. Simbólicamente. en las aguas de la alberca de Fort Lauderdale se mezclan las aguas de todas las albercas que han sido escenario de JO, desde Londres 1948 a Tokio 2020, París 2024. Imagen de unidad y diversidad de formas; de vida, unidos y aprisionados en la historia por el hilo invisible del tiempo inmortal. Cuánta emoción al asociar el nombre con su proeza inmarcesible. La idea de un salón de la Fama en EU nació de James Counsilman y, en acción separada, por Max Ritter, expresidente de la FINA. En los Panamericanos de 1987 tuve la oportunidad de conocer la alberca de Indianápolis donde entrenaba James Counsilman y su auxiliar Ronald Johnson. Al entrar, en los pasillos, retratos de los más notables campeones: Don Schollander, Mark Spitz..., el visitante no puede dejar de expresar admiración y respeto a los hombres y mujeres que nos cautivaron con sus ilustres actuaciones; récords mundiales, oros olímpicos. En 1965, Counsilman abrió su Salón en Indianápolis. Y, en 1965, la idea la emuló Fort Lauderdale. En 1968, en asamblea de FINA en México, los norteños manifestaron el cambio de nacional por el de ISHOF (Impresión indeleble se llevaron las entrenadoras chiapanecas Amanda Moguel y Mónica Anzueta cuando al asistir en 2023 a un curso natatorio en Fort Lauderdale, presenciaron el ceremonial de inducción de Michael Phelps al santuario de la Fama). Vayan estas líneas a manera de preámbulo acerca de la extraordinaria idea de Nelson Vargas con la próxima creación del SF de la Natación de México.