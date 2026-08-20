Wesley So se corona por tercera ocasión en la Copa Sinquefield

Wesley So se corona en la XIII Copa Sinquefield al empatar en tres ocasiones en un match de tres partidas en tie-break ante el gran maestro indio Praggnanandhaa, R. y recibe un premio de 67,500 dólares. Praggna derrotó en la R-8 y le quitó lo invicto al francés Maxime Vachier-Lagrave lo que le permitió igualar en puntos reales, 5, a So, en las partidas de ritmo clásico.

En la R-9 todos los juegos terminaron en empate por lo que no se alteró la clasificación, de tal manera que So, Pragg, Keymer y Sindárov son los 4 maestros que califican a la final del Grand Chess Tour de fin de año.

Clasificación de la ronda 9 y última:

1) Wesley So, Estados Unidos, 5 ½ puntos reales. (+2, ganó a Caruana y Van Foreest =7, -0). 2) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 5 ½ (+3, Sindárov, Vachier, Van Foreest =5, -1 ante Keymer) 3) Vincent Keymer, Alemania, 5 (+3, Praggna, Caruana y Giri =4, - 2 ante Sindárov y Aronian). 4) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 5 (+2, a Keymer y Van Foreest, =6, - ante Praggnanandhaa). 5) Levon Aronian, Estados Unidos, 4 ½ (+1, a Keymer, =7, -1 ante Caruana). 6) Samuel Sevian, Estados Unidos, 4 ½ (+1, a Giri, =7, -1 ante Vachier-Lagrave) 7) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 4 ½ (+1, a Sevian, =7, -1. Ante Praggnanandhaa) 8) Fabiano Caruana, Estados Unidos, 4 ½ (+2, Aronian y Van Foreest, =5, -2 ante Wesley So y Keymer) 9) Anish Giri, Países, Países Bajos, 4 (+1 a Van Foreest ,=6, -2 ante Keymer y Sevian) 10) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2 (+0, =4, -5, Wesley So, Praggnandhaa, Sindárov, Caruana y Giri).

Resultados R-9: 1) Van Foreest ½ Keymer; 2) Caruana ½ Vachier; 3) Praggna ½ Giri; 4) Aronian ½ Sevian; 5) Wesley So ½ Sindarov.

Blancas: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,777.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,728.

India de Dama, , E12.

R-8, Copa Sinquefield, Saint Louis, 18–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Aa6 5.Dc2 Ab7 6.d5 Los módulos valoran mejor el desarrollo de Cc3. No obstante las blancas entregan un peón con el fin de activar sus unidades. 6...exd5 7.cxd5 Axd5 8.Cc3 Ae6 9.e4 Ae7 10.Af4 0–0 Era posible jugar c5 y tener una ligera ventaja estratégica por mayoría en flanco dama o bien pedirle cuentas a la pieza activa de las blancas con Ch5 11.Td1 c5 [11...Rh8 12.Cd5 Cxd5 13.exd5 Ag4 14.Axc7 Dc8 15.d6 Ad8 16.De4 Axf3 17.Dxf3 Cc6+=] 12.Ae2 Cc6 13.h3 Con la idea Cd5 y conservar la pareja de alfiles, puesto que las negras no podrían capturar con el Cf6 13...Dc8 14.Cd5!= Aunque el rey blanco no ha enrocado las blancas toman la iniciativa por su ventaja en desarrollo y espacio. 14...Ad8 [ No es posible 14...Cxd5+- 15.exd5 Cd4 16.Cxd4 cxd4 17.Dxc8 Taxc8 18.dxe6 fxe6 19.Ae5+-] 15.0–0 Cd4 16.Cxd4 cxd4 No ha sido muy preciso el juego de Van Foreest que llega al medio con una estructura de dos peones aislados. 17.Dd3 Acaso mejor: 17.Cxf6+ Axf6 18.Dd3 d5 19.e5 Ae7 20.Dg3 Se matan dos pájaro de un tiro. Se amenaza ganar la calidad madiante Ah6 y con la captura en d4 se tendría a un centinela. 20...Rh8 21.Txd4 Db7 22.Te1+-. 17...Axd5 18.exd5 Cxd5 19.Ag3 Ce7 [19...Ac7 20.Af3 Axg3 21.Axd5 Ae5 22.Tc1 Db8 23.De4+- g6 24.f4 Af6 25.Axa8+-] 20.Ad6 Dc6 21.Dxd4 Cf5 Las blancas combinan en función a la mala disposición de las piezas negras. 22.Dg4+- Cxd6 23.Af3 Dc7 24.Axa8 Af6 25.Df4 Cb5 26.Dxc7 Cxc7 27.Af3 Con la calidad de ventaja y la debilidad en d7 las blancas van a ganar el juego. El plan general es hostigar al peón débil, si es posible colocarle un centinela. Ante la defensa de las negras, el primer jugador podrá crear otras debilidades. Las torres, su futuro, se haya en la invasión de la séptima. Observe algo singular que ocurre en las partidas de Kárpov y algunos grandes maestros. El peón adversario con posibilidades de coronar es controlado por el alfil. El Af3 domina la casilla d1.27...Td8 28.Td2 [28.Td3 Axb2 29.Tfd1 d6 30.Txd6 Txd6 31.Txd6 Axa3 32.Td7 Cb5 33.Ac6 a6 34.Axb5 axb5 35.Td8+ Af8 36.Tb8 b4 37.Txb6+-] 28...d5 29.Tfd1 d4 30.Tc2 Ce6 31.b4 g6 32.g3 h5 33.h4 Rg7 34.Ae2 a5 35.Tc6 axb4 36.axb4 b5 37.Tb6 Cc7 38.Tb7 Cd5 39.Tc1 Ae7 40.Axb5 Axb4 41.Ac4 Af8 42.Te1 d3 43.Td1 Ce7 44.Txd3 Txd3 En lo que sigue se manifiesta el poder del binomio T y A. 45.Axd3 Cg8 46.Ac4 Ch6 47.Rg2 Ac5 48.f3 Rf8 49.Rh3 Ae7 50.g4 hxg4+ 51.fxg4 g5 52.Tb5 gxh4 53.g5 Cg8 54.Tf5 f6 55.Ta5 Rg7 [55...fxg5 56.Ta8+ Rg7 57.Txg8+ Rf6 58.Rg4+-] 56.Ta7 1–0.