Van Foreest encaja su 3ª derrota en C. Sinquefield

Tan fino hace unos meses en la precisión del análisis combinatorio el gran maestro neerlandés Van Foreest recibió ayer su tercera derrota en la XIII Copa Sinquefield tras embarcarse en una arriesgada línea en el medio ante el GM indio Praggnanandhaa, Rameshbabu. El resto de los juegos correspondiente a la 4ª ronda que reúne a diez maestros de la elite, finalizaron y en empate lo que permite al estadunidense Wesley So, conservar el liderazgo y el invicto con 3 puntos de cuatro posibles (+2, =2, -0) y se abre un atractivo interrogante cuando hoy en la conducción de las piezas blancas se mide a Praggna, uno de los tres sublíderes, con 2 ½ puntos reales, junto con el francés Maxime Vachier-Lagrave, y el estadunidense Levon Aronian.

Praggna sacrificó un peón central (e4) en una defensa Francesa que se apartó con rapidez de las líneas teóricas, lo que le permitió acelerar su desarrolla y tomar iniciativa. El neerlandés intentó una arriesgada ofensiva central en la que entregó la Dama por T, A y peón y entrar a una posición inferior. El final concluyó en duelo de R y D contra R y T.

Clasificación R-4: 1) Wesley So, Estados Unidos, 3 puntos reales; 2) Máxime Vachier-Lagrave, Francia, 2 ½; 3) Levon Aronian, Estados Unidos, 2 ½: 4) Praggnanandhaa, Rameshbabu, India, 2 ½; 5) Fabiano Caruana, Estgados Unidos, 2; 6) Vincent Keymer, Alemania, 2; 7) Samuel Sevian, Estados Unidos, 2; 8) Anish Giri, Países Bajos, 1 ½; 9) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 1 ½; 10) Jorden Van Foreest, Países Bajos, ½ punto.

Resultados R-4: 1) Aronian ½ Wesley So; 2) Praggnanandhaa 1-0 Van Foreest; 3) Vachier ½ Keymer; 4) Giri ½ Sindárov; 5) Sevian ½ Caruana.

Ronda 5, hoy: 1) Van Foreest vs Vachier; 2) Caruana vs Aronian; 3) Sindárov vs Sevian; 4) ¡Wesley So vs Praggna!; 5) Keymer vs Giri.

Blancas: Praggnanandhaa, R., India, 2750.

Negras: J. Van Foreest, Países Bajos, 2,728.

Francesa, C00.

R-4, Copa Sinquefield, Saint Louis, 13–08-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d3 d5 4.De2 Camino inusual en la práctica magistral. 4...Cf6 5.g3 Ae7 6.a4 b6 7.Ag2 Ab7= 8.Af4 Las blancas entregan un peón a cambio de adelantarse en el desarrollo. 8...dxe4 9.dxe4 Axe4 10.Cc3 Ac6 Acaso una microventaja de Praggna. Si desaparecieran todas las piezas del tablero el final de peones, con juego exacto, conduce a tablas. 11.Cb5 0–0 12.Cc7+=. Cd5?!± El GM neerlandés en busca de contra ofensiva se embarca en una combinación que debilita su juego. Mejor: 12...g5 13.Td1 Cbd7 14.Ae5 Tc8 15.Cb5+=. 13.Td1! Cxf4 14.Txd8 Axd8 [14...Txd8+- las blancas podrían trazar una ofensiva temática en función a la debilidad de los peones f7 y h7. 15.gxf4 Ad6 16.Cg5 Axg2 17.Dh5 Axc7 18.Dxf7+ Rh8 19.Tg1 Cd7 20.Txg2 Cf8 21.Dxc7 Td7 22.Cf7+ Rg8 23.Txg7+ Rxg7 24.Dc6 Te8 25.Ce5 Tde7 26.h4 Cg6 27.Dg2 Rh8 28.Cxg6+ hxg6 29.Dxg6+-] 15.gxf4 Axc7 16.0–0± Cd7 17.Ce5 Axg2 18.Rxg2 Cf6 [18...Cxe5 19.fxe5 Tad8 20.Td1 Txd1 21.Dxd1 Axe5 22.c3±] 19.c4 g6 20.Td1 Ch5 21.De4 Tad8 22.Cd7 Cxf4+ 23.Rf1 Rg7 24.Db7 Ab8 25.Re1 Tfe8 26.Cxb8 Txb8 27.Dxa7 Ta8 28.Dc7 e5 29.Dxb6 [29.Td7 Ce6 30.Db7 Tab8 31.Da7 Ta8 32.Db7 Tab8 33.Dd5 Ta8 34.b3+-] 29...e4+- 30.Td7 Cd3+ 31.Re2 Txa4 32.Db7 Ce5 33.Te7 Txe7 34.Dxe7 Cxc4 35.Dxc5 Cxb2 36.De5+ Rg8 37.Db8+ Naturalmente podrían capturar directamente el caballo. Pero es de orden superior hacerlo con jaque en actividad a la Dama y con la perspectiva de acentuar la debilidad de los peones negros. 37...Rg7 38.Dxb2+ Rg8 39.Db8+ Rg7 40.De5+ Rf8 41.Dh8+ Re7 42.Dxh7+- Ta5 43.Dh4+ Re6 44.Dd8 Th5 45.h4 Td5 46.De8+ Rf6 47.Dc6+ Re5 48.h5 Las blancas trazan el plan de aislar y debilitar los peones; simplificar y llegar al final teórico de R y D contra R y T. 48...gxh5 49.Dh6 f5 50.Dh8+ [50.Dxh5 Rf6 51.Dh6+ Re5 52.Dh8+ Re6+-] 50...Re6 51.Dxh5 Td6 52.De8+ Rf6 53.Dh8+ Re6 54.Dc8+ Rf6 55.Dc3+ Re6 56.f4 exf3+ 57.Rxf3+- Td5 58.Rf4 Rd7 59.Rg5 f4+ [59...Re6 60.Df6+ Rd7 61.Rf4 Tc5 62.Da6 Rc7 63.Da7+ Rd6 64.Db6+ Rd5 65.Rxf5 Rd4+ 66.Rf4+-] 60.Rxf4 Van Foreest extiende su agonía en un final básico. En la pugna hay que desligar a la torre de su rey. 60...Rd6 61.Re4 Tc5 62.Df6+ Rd7 63.Rd4 Tc6 64.Df7+ Rd8 [64...Rd6 65.Df8+ Rd7 66.Rd5 Tc7+-] 65.Re5 Tb6 66.Rd5 Ta6 67.Rc5 Ta3 68.Rb6 Te3 69.Dd5+ Re8 70.Rc6 Rf8 71.Df5+ Abandonan. Si: 71...Re8 72.Dg6+ Las negras con la torre desligada la pierden en la siguiente jugada, con mate en ocho jugadas. 1–0.