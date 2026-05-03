Pugna por casillas negras Carlsen 1-0 a Grandelius

El noruego Magnus Carlsen le comunicó dinamismo a sus piezas negras con el recurso táctico del sacrificio de un peón en flanco dama y consiguió ayer su primera victoria, al imponerse al sueco Nils Grandelius, en la segunda ronda del Torneo Tepe&Sigeman que se realiza en el hotel plaza de Malmöe, Suecia.

Con su triunfo se incorpora al liderazgo con el prodigio estadounidense Andy Woodward y al GM uzbeko Nodirbek Abdusattórov, con 1 1/2 puntos reales.

Carlsen orquestó la lucha en flanco dama, por las casillas negras, y dominó con dos peones libres. Fue la segunda derrota del ajedrecista local que ocupa el farolillo rojo de la clasificación tras que la china Zhu Jiner, con negras empatara ante Van Foreest.

Woodward festejó su cumpleaños 16 con un empate ante Abdusattórov en una emocionante línea Ragozin de 79 movimientos, en zeitnot en la que el asiático tuvo ventaja decisiva.

El juego restante arrojó tablas encarnizadas entre Yagiz Kaan Erdogmus y Arjún Erigaisi.

Clasificación después de la R-2: 1). Andy Woodward, Estados Unidos, 1 ½; 2) Magnus Carlsen, Nouega, 1 ½; 3) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 1 ½; 4) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 1; 5) Arjún Erigaisi, India, 1; 6) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 1; 7) Zhu Jiner, China, ½; 8) Nils Grandelius, Suecia, 0.

Resultados Ronda 2: 1) Yagiz Kaan ½ Erigaisi; 2) Abdusattórov ½ Woodward; 3) Grandelius 0 - 1 Carlsen; 4) Van Foreest ½ Zhu Jiner.

Emparejamiento R-3: 1) Erigaisi vs Grandelius; 2) ¡Woodward vs. Van Foreest!; 3) Carlsen vs. Abdusattórov; 4) Jiner vs. Yagiz Kaan.

En Samarcanda, XLVI Olimpiada. La FIDE, anunció ayer oficialmente a Samarcanda, sede de la XLVI Olimpíada de Ajedrez a celebrarse del 15 al 27 de septiembre. La Olímpíada es una competencia bienal que enfrenta equipos nacionales en once rondas. Cada escuadra compite con cuatro jugadores al ritmo clásico. Este año la R–1 tendrá lugar el 16 de septiembre y la R–11 el día 27, con un descanso el día 22. Hace dos años se efectuó en Budapest, con la presencia de 196 países y la victoria de India, en calidad de invicto con 21 puntos (+10,=1,–0) seguida de 5 conjuntos con 17 puntos: Estados Unidos, Uzbekistán, China, Serbia y Armenia.

Blancas: Nils Grandelius, Suecia, 2,662.

Negras: Magnus Carlsen, Noruega, 2,840.

Benoni moderna, A65.

R-2, Tepe&Sigeman, Malmöe, Suecia, 02–05-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6 Esta configuración que popularizaron tanto Mikhail Tal como Garri Kaspárov se conoce como la Benoni Checa. Las negras han conseguido mayoría de peones en flanco dama, lo cual representa en teoría una ventaja estratégica. Además van a colocar un A en la casilla g7 que permitirá el avance de los nibelungo en flanco dama. En la posición compleja las blancas disponen de espacio y un fuerte peón en d5; éstas podrían darle dinamismo a la posición con el avance de e con un probable rompimiento en e5. Es una posición de perfil táctico. 6.e4 El puesto de avanzada e5 que potencialmente puede ser conquistado por las negras se hostiliza o neutraliza con f4. 6...g6 7.Ae2 Ag7 Arturo Pomar 0–1 Bobby Fischer, Olimpiada XVII, España -Estados Unidos, La Habana, Cuba, 06–11–1996. 8.Ae3 (8.Cf3 Ag4 9.Db3 Axf3 10.Axf3 Db6 11.Dxb6 axb6 12.Ae2±) 8...0–0 9.Cf3 Ag4² 10.Cd2 Axe2 11.Dxe2 En término generales Grandelius ha manejado correctamente la apertura y está listo a hacer la conexión de las torres. 11...Cbd7 12.0–0 Ce8 Un buen lance Carlsen. El caballo puede dirigirse a c7 e iniciar la expansión apoyada con b5. O bien las negras podrían intentar abrir la columna b y conjugar la fuerza Tb8 con el Ag7 en b2. 13.f4 f5 14.exf5 gxf5 (14...Txf5 15.Cde4 Axc3 16.bxc3 Dc7? 17.g4+- Tf7) 15.Af2 Cc7 16.Cf3 Cf6= 17.Dd3 b5 Recurso táctico de Carlsen para activar la torre por la columna, b al igual que al A por la gran diagonal h8-a1. 18.Cxb5 Cxb5 19.Dxb5 Tb8= Ahora las blancas deben tomar una difícil decisión: dos de sus peones están amenazados. ¡Cuál defender b2 o d5? 20.Dd3=+ (20.De2 Te8 21.Dc2 Ce4 22.Tab1 a5=) 20...Ce4 21.Tab1 Da5 22.Cg5 Dd2=+. 23.Dh3 No es posible el intercambio por la pérdida de la calidad. 23...Cxg5 24.fxg5 Txb2 La captura transforma c5 en un poderoso peón libre. Distractor que obliga a las blancas a vigilarlo. 25.Txb2 Dxb2 26.Dh5 Dxa2 Ambos peones libres aspiran coronar en casilla de color negro. 27.g6 h6 28.Df3 La partida está decidida en función a los dos peones libres. Hay una enorme diferencia entre el dinamismo de los alfiles de igual color. 28...a5 29.h4 Acaso un poco mejor 29.Ah4 f4 30.Ae7 Tf5 31.Axd6 Dxd5 32.Dxd5+ Txd5+-. 29...a4 30.Df4 a3 31.Dxd6 Db2 32.Axc5 a2 33.De6+ Rh8 34.Rh2 De5+ (34...a1D 35.Txa1 Ae5+ 36.Rg1 Dxa1+ 37.Rf2–+) 35.Dxe5 Axe5+ 36.Rh3 Td8 Sin deseo de coronar, Carlsen obliga a Grandelius a tomar la decisión de capitular 0–1.