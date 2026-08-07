India, busca revalidar el oro en la XLVI Olimpiada

Con una puntuación media de 2,476 unidades Elo la selección nacional de India, encabezada por Humpy Koneru, 39 años, segunda mujer en la historia en rebasar los 2,600 puntos Elo y con Vaishali, Rameshbabu, retadora a la corona mundial en poder de la china Ju, Wenjun, colocada en el tercer tablero, es favorita para conquistar la medalla de oro en la XLVI Olimpiada de Ajedrez que se va celebrar del 15 al 27 de septiembre en la legendaria Samarcanda, Uzbekistán, con la presencia de 400 escuadras, 208 en el torneo Open y 192 en mujeres, en una competencia de once rondas bajo el sistema suizo en la modalidad clásico.

Las selecciones de India, ganadores del oro en la Olimpiada de Budapest 2024 tiene el desafío de revalidar el oro en dos certámenes sucesivos, situación que no ocurre desde que Armenia repitió en 2006 y 2008 en hombres y China en mujeres en 2,016 y 2,018.

Una de las ausencias la representa la monarca mundial Ju, Wenjún. China ocupa la tercera posición en fuerza Elo con un equipo que incluye a sólo una de sus cinco jugadoras con más de 2,500 puntos. Apartó de esta competencia a Hou Yifán, Lei Tingjie, Ju Wenjun y Tan Zhongyi, y sólo inscribió a la que aparece en la cuarta posición: Zhu, Jiner. Da paso a una brillante adolescente como Lu Miayoi, de 16 años; Song Yuxin, de 21 años, y campeona nacional Yan Tianqi, de 24 años.

Hay cuatro equipos con fuerza superior a los 2,400 puntos promedio: India (2,476), Georgia (2,449), China (2,432), Kazajistán (2,421) y Estados Unidos (2,413) y un sexto que se significa como aquellos por su alta clase que lo ha llevado a ganar cuatro olímpicos: Ucrania (2,398).

Los mejores equipos femeninos que asistirán a la XLVI Olimpiada de Samarcanda, Uzbekistán a celebrarse del 16 al 27 de septiembre. Cada conjunto se forma con cuatro ajedrecistas titulares.

1) India (2,476). 1) Humpy Koneru 2,524; 2) Divya Deshmukh 2,490; 3) Vaishali, Rameshbabu 2,489; 4) Vantika Agrawal 2,399; 5) Savitha Shri B, 2,375. Capitán: Mishra Swayams.

2) Georgia (2,449): 1) Nana Dzagnidze 2,478; 2) Nino Batsiashvili 2,459; 3) Lela Javakhisvili 2,430; 4) Bella Khotenashvili 2,428; 5) Meri Arabidze 2,371. Capitán: Melia Salomé.

3) China (2,432): 1) Zhu Jiner 2,550; 2) Song Yuxin 2,452; 3) Lu Miayoi 2,388; 4) Yan Tiangi 2,338. 5) Zhai Mo 2,336. Capítán: Zhong Zhang.

4) Kazajistán (2,421): 1) B. Assaubayeva 2,538; 2) Alua Nurman 2,442; 3) M. Kamalidenova 2,400; 4) Elnaz Kaliakhmet 2,304; Z. Nurgaliyeva 2,302. Capitán: Pavel Kotsur

5) Estados Unidos (2,413): 1) Carissa Yip 2,459; 2) Alice Lee, 16 años, 2,430; 3) Irina Krush 2,398; 4) Tatev Abrahamyan 2,365; 5) Rose Atwell 2,342. Capitán: Melikset Khachiyan.

6) 1) Anastasia Hnatyshyn (2,465); 2) Anna Ushenina 2,414; 3) Nataliya Buksa 2,393; 4) Anastaisy Rkahmangulova 2,321; 5) Tetyana Skarbarchuk 2,240. Capitán: Michail Brodsky.

59) México ( 2,052): 1) Zenia Corrales 2,142; 2) Paula Sofía Hernández 2,055; 3) Tania Miranda 2,036; 4) Scarlett Olea Valle 1,975; 5) Mia Fernanda Guzmán 1,916. Capitán: GM Claudia Amura, Argentina.

En Samarcanda habrá que seguir atentamente la actuación de algunos adolescentes como Faustino Oro, de Argentina, 12 años, Bodhana Sivanandan, 11 años, Inglaterra; Yagiz Kaan Erdogmus, 16 años, Turquía.

El prodigioso GM indio Praggnanandhaa Rameshbabu ganó el Grand Chess Tour de Saint con 23 ½ puntos. Cerró su actuación con el primer lugar en Rapid y Blitz. 2º. Javokhis Sindárov, Uzbekistán, 22. 3º. Welsy So, Estados Unidos 20 ½.

Blancas: Praggnananhaa, R., India, 2,707.

Negras: Anish Giri, Países Bajos, 2,655.

Inglesa, A11.

R-21, Grand Chess Tour Rapid&Blitz, Saint Louis.

1.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.b3 d5 4.e3 b6 5.Ab2 Ab7 6.cxd5 exd5 7.g3 Ad6 8.Ag2 0–0 9.0–0 Cbd7 10.Cc3 a6 11.Tc1 Te8 12.Te1 Ce5 13.Cxe5 Axe5 14.Dc2 c5 15.Ce2 Axb2 16.Dxb2 De7 17.d4 Tac8 18.Ted1 Ted8 19.Tc2 c4 20.a4 b5 21.Tb1 Ac6 22.bxc4 bxc4 23.Cc3 h5 24.Db4 De6 25.Da3 Tb8 26.Tcb2 Txb2 27.Dxb2 Cd7 28.De2 g6 29.Df3 Cf6 30.Df4 Ae8 31.Tb7 Rg7 32.a5 Ac6 33.Tb6 Dd7 34.h3 Ta8 35.Rh2 De8 36.Dd6 Tc8 37.Txa6 De6 38.Df4 Dd7 39.Tb6 Ta8 40.a6 Ta7 41.De5 Dc7 42.Dxc7 Txc7 43.a7 Aa8 44.Cb5 c3 45.Cxc7 c2 46.Cxa8 c1D 47.Cc7 Dxc7 48.Ta6 h4 49.a8D hxg3+ 50.fxg3 Ch5 51.Ta1 Dxg3+ 52.Rh1 Dxe3 53.Dxd5 Cg3+ 54.Rh2 Rh7 55.De5 1–0.