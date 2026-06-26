Firouzja - Erigaisi en la final de Campeonato Bullet
VICTORIA CON TÉCNICA. Ante un adversario superior el mexicano Levi Kalani Fogo Esquivel, 2,090 de Elo, consigue con las piezas blancas una victoria en la ronda 7 del Campeonato Mundial Juvenil FIDE Sub 14, en Montesilvano Italia. Juegan blancas.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
La final de ganadores del espectacular Campeonato de ajedrez bullet organizado por la plataforma Chess.com, será disputada hoy entre los grandes maestros Alireza Firouzja, de Francia, con un elo de 3,291 puntos y el belicoso indio Arjún Erigaisi, con potencial de 3,297. El vencedor de este match pasará a la Grand Final el domingo, en espera del repechaje, es decir una oportunidad para que los perdedores demuestren su valía ante otros avezados ajedrecistas que disputan en otra gráfica.
El perdedor del match Fioruzja vs. Erigaisi, esperará al ganador de perdedor. Es tan formidable la fuerza de Firouzja que no es remoto que se presencie un segundo match entre ellos.
En la fase de semifinal Firozja venció en cerra pugna al indio Nihail Sarin por 12 ½ - 9 ½ mientras que Erigaisi derrotó al estradounidense Andrew Lang por 16-6.
La competencia consiste en una lucha frenética durante 60 minutos de partidas incendiarias al ritmo de un minuto el total de juego, por competidor. El espectáculo amalgama rapidez fulgurante, intuición, golpe de vista, aciertos y errores con la guadaña oscilante y con decidida influencia en el resultado.
Faustino Oro supera a José Eduardo Martínez Alcántara por 4-2 en el match en Lima.
XXXIX Magistral de León. Cuatro maestros de primer nivel serán protagonistas de la edición 39 del Magistral de León, España: El campeón de 2025 el vietnamita Le, Quang Liem se medirá al talento ruso Volodar Murzin, quien sorprendió al conquistar el oro en el Mundial FIDE rápido en la primera semifinal En la otra enfrentarán el prestigioso Jaime Santos contra el prodigio argentino de doce años Faustino Oro, recién graduado gran maestro. El Magistral se celebrará del 3 al 5 de julio.
Disfrute los juegos.
Blancas: Alireza Firouzja, Francia, 3,291.
Negras: Xue, Haowen, China, 3,199.
Siciliana, S. Clásico, B40.
R–1, semifinal Campeonato de Bullet, 25–06-2026.
1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c3 d5 4.Ad3 dxe4 5.Axe4 Cf6 6.Ac2 b6 7.0–0 Ab7 8.Te1 Cbd7 9.d4 Ae7 10.Ag5 0–0 11.Cbd2 h6 12.Ah4 Cd5 13.Ag3 cxd4 14.Cxd4 Tc8 15.Ce4 Cc5 16.De2 Cf6 17.Cxc5 Axc5 18.Tad1 De7 19.Cf5 De8 20.Cd6 Dc6 21.Cxb7 Dxb7 22.h3 Tcd8 23.Ae5 Ae7 24.Ad4 Dc7 25.Td3 Td5 26.Tg3 Tfd8 27.Ab3 Tg5 28.Tf3 Tg6 29.Ac2 Tg5 30.Ab3 Tg6 31.h4 Ac5 32.Ac2 Tg4 33.Axf6 gxf6 34.Th3 f5 35.Rf1 Df4 36.g3 Dc7 37.Td1 Rh8 38.Th1 Tgg8 39.Rg2 f4 40.De4 f5 41.Dxe6 Db7+ 42.Rh3 Dg7 43.Dxf5 fxg3 44.Txd8 Txd8 45.fxg3 Ad6 46.g4 Tf8 47.De4 Df7 48.Te1 Rg8 49.Ab3 1–0.
Blancas: Arjún Erigaisi, India, 3,297.
Negras: Andrew Tang, Estados Unidos.
Apertura Inglesa, B13.
R-3, Campeonato de Bullet, Chess.com, 25–06-2026,
1.Cf3 d5 2.c4 e6 3.e3 Cf6 4.b3 c5 5.Ab2 Cc6 6.cxd5 exd5 7.Cc3 Ae7 8.Tc1 d4 9.Ca4 dxe3 10.fxe3 b6 11.Ab5 Ad7 12.0–0 0–0 13.Rh1 Tc8 14.d4 cxd4 15.exd4 Cb4 16.Axd7 Dxd7 17.Cc3 Cbd5 18.Ce5 Db7 19.Df3 Tc7 20.Cxd5 Txc1 21.Cxe7+ Dxe7 22.Axc1 De6 23.h3 Cd5 24.Aa3 Tc8 25.Dxf7+ Dxf7 26.Txf7 a5 27.Td7 Cf4 28.d5 h5 29.d6 Tc2 30.Td8+ Rh7 31.d7 Cxg2 1–0.
Blancas: Levi Kalani Fogo Esquivel, México, 2,090.
Negras: Virgie Breuil, Francia, 2,282.
Giuoco Piano, C50.
R-7, C. Mundial Juvenil FIDE, Sub 14, Montesilvano, Italia.
1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 d6 4.d4 exd4 5.Cxd4 Cf6 6.Cc3 Ae7 7.0–0 0–0 8.Te1 Ce5 9.Af1 Te8 10.Ag5 h6 11.Ah4 Cg6 12.Ag3 Af8 13.f3 a6 14.Dd2 b6 15.Cd5 Ab7 16.c4 c6 17.Cc3 d5 18.cxd5 cxd5 19.exd5 Txe1 20.Txe1 Cxd5 21.Cxd5 Dxd5 22.Cb3 Dh5 23.Dd7 Ad5 24.Te5 Cxe5 25.Dxd5 Te8 26.f4 Dg6 27.fxe5 Db1 28.Cd2 Dxb2 29.Ce4 Ac5+ 30.Cxc5 bxc5 31.Axa6 Db1+ 32.Af1 c4 33.Dxc4 Ta8 34.e6 fxe6 35.Dxe6+ Rh7 36.Ae1 Dxa2 37.Ad3+ Rh8 38.Dg6 Rg8 39.Ac3 Da7+ 40.Rh1 Df7 41.Dh7+ (Ac4!) Rf8 42.Ab4+ 1–0.
Blancas: Faustino Oro, Argentina, 2,547.
Negras: José Eduardo Martinez Alcántara, México, 2,663.
Inglesa, A15.R-5.
Match, Lima, Perú, 25–06-2026.
1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.b3 Ab7 4.Ab2 g6 5.g3 Axf3 6.exf3 Ag7 7.Ag2 c6 8.0–0 0–0 9.f4 e6 10.d3 d5 11.Dc2 Ca6 12.a3 Ce8 13.Cc3 Tc8 14.Tac1 Cd6 15.Tfd1 Cf5 16.Ce2 Axb2 17.Dxb2 Cc5 18.b4 Cd7 19.Ah3 Cd6 20.Cd4 Df6 21.Tc2 c5 22.bxc5 bxc5 23.Cb5 Cxb5 24.Dxb5 Cb6 25.a4 Tb8 26.Dxc5 dxc4 27.dxc4 Tfc8 28.Da5 De7 29.c5 Cd5 30.Ag2 Cb4 31.Tc4 Cc6 32.Dc3 Dc7 33.h4 h5 34.Df6 Ce7 35.c6 Td8 36.Txd8+ Txd8 37.Td4 Cd5 38.Axd5 exd5 39.Tb4 Td6 40.De5 d4 41.Tb7 1–0.