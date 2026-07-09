Fallece Nei, de la vieja guardia de Estonia-URSS

Uno de los pilares del ajedrez de Estonia y de la URSS, Livo Nei, en actividad como jugador y entrenador y analista de algunas las principales luminarias soviéticas, asesor de Boris Spassky en el Match del Siglo de 1972 en Reikjavik, Islandia, fallece el pasado lunes 6 de julio según lamenta la Federacón Internacional de Ajedrez (FIDE) al anunciarlo en su obituario. Livo Nei tenía 94 años de edad y estuvo ligado al ajedrez durante ocho décadas.

Nació en Tartu, Estonia el 31 de octubre de 1931. Se distinguió en el juego al alcanzar el primer lugar en el Campeonato Nacional Juvenil de la URSS en 1948. Fue ocho veces campeón nacional de Estonia: 1951, 1952, 1956, 1960, 1962, 1971 y 1974.

En cuatro ocasiones su talento lo llevó a jugar en el alto nivel del Campeonato Nacional de la URSS.

En una de sus principales actuaciones compartió el primer lugar con su compatriota Paul Keres en el Torneo de Hoogovens de Beverwijk, que más tarde se convirtió en la catedral del Corus o Tata Steel de Wijk aan Zee. Había recibido en 1964 el título de Maestro Internacional y en el prestigioso certamen de Países Bajos adelantó a celebridades de la talla del magyar Lajos (pronúnciese Layos) Portisch, del danés Bent Larsen, del gran maestro Serbio Borislav Ivkov y del gran maestro y periodista esloveno Bruno Parma, fallecido este año.

En sus últimas actuaciones ocupó el 5o. lugar en Hoogovens en 1966 y 2º-3º, en el Campeonato de Tallin, capital de la República de Estonia en 1969.

Fue entrenador de las ex campeonas mundiales Nona Gaprindashvili y Maia Tchiburdanidze. Y analista, junto con los GMs, Efim Geller y Nikolas Krogius, como señalamos, de Boris Spassky en el duelo por el Campeonato Mundial contra Bobby Fischer en 1972.

Después de este certamen Livo Nei escribió en forma conjunta con el gran maestro estadounidense Robert Byrne un libro en el que comentan el match Spassky vs Fischer: Bothsides of the Chessboard, lo que podría expresarse, en plena Guerra Fría, como una visión Desde ambos lados del tablero de ajedrez. Su actividad ajedrecística y de comunicador fomentó la amistad entre la URSS con Europa y Estados Unidos.

En febrero de 1924 la FIDE le otorgó la distinción honorífica de Gran Maestro del tablero. Fue representante de este organismo, durante 25 años, de la Zona 1.7 que engloba a Estonia, Lituania y Letonia.

Su fuerza significativa le permitió vencer a notables figuras como Boris Spassky, Ragozín, Koblenz, Rashid Neshmetdinov, el mago de la combinación, y tablas con Tal, Romanovsky, Kortchnoi, Furman, Averbach.

Presentamos una partida que ganó a otro célebre jugador Leonid Stein, de Ucrania, tres veces campeón nacional de la URSS y quíen se perfilaba a ser uno de los mejores del mundo pero falleció de un infarto a los 38 años de edad.

Refieren que en el Interzonal de 1962 en el que Bobby Fischer alcanzó el punto más alto de su fuerza ajedrecística, se dirigió a Efim Geller para jugar partidas de blitz. Fischer que era la energía viva, infatigable jugador recibió una negativa pues Geller había perdido. Este le señaló a un jugador que observaba el torneo cerca de los tableros. El desconocido era Leonid Stein. El estadounidense propuso un pequeño match a cinco partidas con diez coronas de por medio y propuso que si Stein conseguía dos victorias, se llevaba el premio. Stein le encajó las dos primeras y Fischer rectificó y solicitó igualdad de condiciones. Fischer y Stein jugaron muchas noches en Estocolmo.

En la siguiente partida Livo Nei sede el centro para realizar rompimientos en flanco dama.

Blancas: Leonid Stein, Ucrania, URSS.

Negras, Livo Nei, Estonia, URSS.

Defensa Moderna, E06.

R-3, Campeonato de la URSS, play-off, 1959.

1.e4 c5 2.c3 g6 3.d4 Ag7 4.dxc5 Ca6 5.Ae3 Dc7 6.Axa6 bxa6 7.Ad4 Cf6 8.f3 Tb8 9.Dd2 0–0 10.Ce2 Td8 11.0–0 e5 12.Ae3 Af8 13.b4 d6 14.Td1 Ae6 15.cxd6 Axd6 16.De1 a5 17.a3 Cd7 18.Cd2 Cb6 19.Axb6 Dxb6+ 20.Df2 Dc7 21.Cf1 Ae7 22.Ce3 Txd1+ 23.Txd1 axb4 24.cxb4 a5 25.Tc1 Db7 26.Cc4 Axc4 27.Txc4 axb4 28.axb4 Da6 29.Tc1 Txb4 30.Cg3 Db5 31.Dd2 Rg7 32.h3 Tb2 33.De3 h6 34.De1 Ag5 35.Ta1 Dc5+ 36.Rh1 Dc2 37.Df1 Af4 38.Rh2 g5 39.Ta7 h5 40.h4 gxh4 41.Rh3 Blancas abandonan. Reciben mate en seis jugadas: 41...Axg3 42.Txf7+ Rxf7 43.f4 Dxe4 44.fxe5+ Re8 45.Db5+ Txb5 46.e6 Dxe6# 0–1.