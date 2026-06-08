Espectacular partida de Shankland en el Continental

En el proceso mental de los fuertes ajedrecistas se distingue fundamentalmente, la importancia de valorar la posición, trazo del plan y el cálculo preciso. Existen otros elementos: entorno, cultura ajedrecista, manejo adecuado del tiempo, instinto del peligro… Sam Shankland produce una preciosa partida de ataque en su partida con el cubano Lennis Martínez; sobresale la exactitud de su juicio posicional. Su victoria lo hace retomar el liderazgo del XIX Campeonato Continental Americano “Jorge Vega In Memoriam” y lo afianza como el más fuerte aspirante a una de las cuatro plazas para la Copa Mundial 2027

Shankland maneja la posición como pez en el agua a diferencia del GM uzbeko Nodirbek Yakubbóev que en posición ganadora ante su compatriota Nodirbek Abdusattórov, ambos oro olímpico, al principiar la tercera edición de la Copa UzChess, en Tashkent, omite un golpe táctico que acaso más del 95 por ciento de GMs por encima de los 2,650 puntos Elo habrían realizado. Yakubbóev se replegó cuando su ofensiva crecía. Mala valoración de la posición.

Clasificación ronda 7: 1) Sam Shankland, Estados Unidos, 6; 2) Juan Carlos Rivero, México, 6; 3) Alexandre Fier, Brasil, 5 ½; 4) Fernando Peralta, Argentina, 5 ½; 5) Emmanuel Jiménez, Costa Rica, 5 ½; 6) Sión Galaviz, México, 5 ½. 15) Esteban Valderrama, Colombia, 5.

Resultados R-7: 1) Obregón ½ Galaviz; 2) Shankland 1-0 Lennis Martínez; 3) Diego Flores 0-1 Fier; 4) Cu Hor, 0-1 Peralta; 5) Mareco ½ Berdayes; 6) Emmanuel Jiménez 1-0 Cardoso.

Ronda 9: 1) Peralta vs Shankland; 2) Emmanuel Jiménez vs. JC Obregón; 3) Galaviz vs Fier; 4) Jorge Cori vs Sandoval; 5) Miguel Díaz, vs Mareco; 6) López Rayo vs Avila Pavas.

Copa Uzbekistán. Clasificación R-1: 1) Nikolás Theodorou, Grecia, 1; 2) Mukhiddin Madamidov, Uzbekistán, 1; 3) Shakhriyar Mamedyarov, Uzbekistán, 1; 4) Nodirbek Yakubboev, Uzbekistán, ½; 5) Vokhidov Shamsiddin, Uzbekistán, ½; 6) Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, ½; 7) Arjún Erigaisi, India, ½; 8) Santosh Vidit, India, 0; 9) Hans Moke Niemann, Estados Unidos; 10) Ian Nemponiachtchi, Rusia, 0 puntos.

Resultados Ronda 1: 1) Madamidov 1-0 Nepomniachtchi; 2) Theodorou 1-0 Niemann; 3) Skhidov ½ Erigaisi; 4) Yakubboev ½ Abdusattórov; 5) Mamedyarov 1-0 Vidit.

Emparejamiento Ronda 2: 1) Nepomniachtchi vs Vidit; 2) Abdusattórov vs Mamedyarov; 3) Erigaisi vs Yakubboev; 4) Niemann vs. Vokhidov; 5) Madamidov vs. Theodorou.

Blancas: Sam Shankland, EU, 2,647.

Negras: Lennis Martínez, Cuba, 2,395.

Siciliana, Tamánov, B48.

R-7, C. Continental Oaxtepec, 06–06-2026.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.Ae3 a6 7.Df3 Línea secundaria, como para alejarse de la teoría. Si Ce5 la las blancas pueden clavar la pieza menor mediante Dg3 y tocar g7. 7...Cf6 8.0–0–0 Ae7 9.Rb1 Movimiento profiláctico ante la probable presión negra en c. 9...0–0 10.Tg1 Con el evidente propósito de lanzar la infantería y abrir la columna g. 10...Ce5 Acaso mejor: 10...Ab4 11.Cxc6 bxc6 12.Ag5= Axc3 13.bxc3 De5=. 11.Dg3 b5 12.f4 Cc4 13.e5 Ch5 Lennis pone a prueba sus ideas ante un adversario de mayor fuerza y elige el riesgo. El C podría dirigirse a e8. Potencialmente una vez que se mueva la D las blancas pueden jugar lo que buscan g4 y el Ch5 no tiene casilla buena. 14.De1 f5 Un movimiento impreciso que, si bien evita g4, permite apreciar la precisión y profundidad del juego posicional de Shankland. 15.Cxf5! Lo módulos de cálculo valoran mejor: 15.Axc4+- Dxc4 16.Df2 Tb8 17.Cb3 Dc7 18.g3 b4 19.Ca4+-. 15...exf5 (15...Txf5 16.Axc4 Cxf4 17.Ab3 Rh8 18.g4 Tf8 19.Tf1 Cg6 20.Txf8+ Cxf8 21.Af4=) 16.Cd5 Dd8 17.Axc4 Esto es parte de la combinación que visualizó Shankland. Tras la captura las blancas pueden jugar Ab6 seguido de Cc7 que captura Ta8. 17...bxc4 Las blancas alcanzan ventaja decisiva. Al desligar los peones c4 es débil al igual que a6 y el peón retrasado d7. 18.De2 Tb8 (18...g6 19.Dxc4 Rh8 20.Ab6 De8 21.Cc7+-) 19.Dxh5 Aa3 20.b3 a5 21.g4 d6 (21...fxg4 22.Txg4 Con la fuerte amenaza Cf6+). 22.g5 cxb3 23.axb3 Ae6 24.Cf6+ Txf6 (24...gxf6 25.gxf6+ Rh8 26.Tg7 Ag8 27.Dh6 Txf6 28.exf6 Df8 29.Tdg1 con mate en seis: 29...Ab2 30.Rxb2 a4 31.f7 Txb3+ 32.cxb3 a3+ 33.Ra1 Dxf7 34.Txg8+ Dxg8 35.Ad4+ Dg7 36.Dxg7++). 25.gxf6 g6 El remate final: 26.Txg6+ hxg6 27.Tg1 dxe5 28.Txg6+ Rf8 29.Dh8+ Rf7 30.Tg7+ Rxf6 31.Dh6# 1–0.