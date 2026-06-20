Dragón escalofriante gana el Mundial, en Hong Kong

Después de seis empates consecutivos despertó el exmonarca mundial Ding, Liren, en la última ronda, para vencer en una preciosa miniatura de 20 movimientos al chino Jun Zhao, y conducir a su equipo el Dragon Schilling, (Dragon Escalofriante) a una ceñida victoria en el IV Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Blitz que se desarrolla en Hong Kong con la participación de unos 400 ajedrecistas de 48 equipos.

El triunfo de Ding, Liren sobre Jun Zhao del equipo Club Interestelar, permitió que tres equipos finalizaran en igualdad de 18 puntos por lo que fue necesario romper el equilibrio mediante el sistema de desempate. Así Dragon Chilling conquista el oro con 18 (647.5 puntos); 2º. MGD1, medalla de plata, encabezado por Arjún Erigaisi, India, con 18 (632) y en tercero el conjunto Hexamind Chess Team, capitaneado por el gran maestro Alireza Firouzja, medalla de bronce, con 18 (611.5).

El Dragon Chillin se había mantenido invicto durante las primeras ocho rondas, se jugaron cuatro por día. Ayer perdieron ante Hexamind por 4-2 y después ante Mister Birdie and Friend, lidereado por el ruso Vladimir Artemiev por 3 ½ - 2 ½.

El equipo superfavorito WR Chess , primero en la siembra, con Magnus Carlsen como líder, finalizó en la posición 17 tras que el noruego sufrió cuatro descalabros consecutivos.

El ex monarca mundial número uno en las listas FIDe desde 13 años, no sólo ha perdido su poder en el ajedrez clásico sino que ahora se muestra muy vulnerable tanto en ajedrez rápido como en blitz.

Derrotaron a Carlsen (2,832) en la R-6, el GM indio Arjún Erigaisi (2,741) ; en la R-7, Shant Sargsyan (2,616), Armenia; en la R—8 el uzbezco Javokhir Sindarov, (2,718) retador a la corona mundial en poder del indio Dommaraju Gukesh; y en la R-10 Aydin Suleymanli, (2,556), de Azerbaiyán.

El equipo de Carlsen era un trabuco en el que participaron Wesley So, Caruana, Vachier-Lagrave, Duda, Goryachkina y Kosteniuk.

Alineación del Campeón Mundial FIDE de ajedrez rápido: 1) Dragon Chilling, 2,493 puntos Elo de promedio: 1) Ding Liren, 2,716; 2) Wei, Yi, 2,716; 3) Yu, Yangyi, 2,660; 4) Lu, Shanglei, 2,601; 5) Bai, Jinshi 2,560; 6) Ju, Wenjun, monarca mundial, 2,481; 6) Lei, Tingjie, 2,494; 7) Wang, Zihao, 1,763; 8) Xie Xiao Yang,

Blancas: Ding, Liren, China, 2,716.

Negras: Jun Zhao, 2,596.

Gambito de Dama rehusado, D37.

R–12, C. Mundial de Ajedrez Rápido, Hong Kong, 19–06-2026..

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 Cbd7 5.Af4 dxc4 6.e3 a6 7.a4 Cb6 8.a5 Cbd5 9.Axc4 En juego dinámico las blancas desarrollan su juego y entregan el AD. En compensación ienen mayores unidades en el gran centro y dominan la casilla e5. 9...Cxf4 10.exf4 Ad6 11.Ce5 0–0 12.0–0 Ad7 No olvide que al despejar el AD queda débil b7. En la apertura es conveniente disputar el centro. Preferible 12...c6 13.g3 Dc7 14.Te1=. 13.Df3 Tb8 14.Tad1 b5 15.axb6 Txb6 16.b3=+ Ab4 Mejor: 16...Ab5 17.Ca4 Tb8 18.Cc5 Axc5 19.dxc5 De7 20.De3=. 17.d5 exd5? Un grave error que permite al ex monarca mundial manifestar su creatividad y cálculo preciso. 17...Axc3 18.Cxd7 Cxd7 19.Dxc3 exd5 20.Txd5±. 18.Cxd5 Cxd5 19.Dxd5 Td6 20.Cxf7!! Negras abandonan. Si: 20...Txd5 21.Cxd8 Txd8 22.Txd5 Rh8 23.Tfd1 Ad6 24.Txd6 cxd6 25.Txd6 g6 26.g3 Este movimiento es mucho más exacto que Ae6. El Ad7 está clavado. Observe: (26.Ae6 Tc8 27.g3 Axe6 28.Txe6+-). Si 26...a5 27.Ae6 1–0.

Blancas: Magnus Carlsen, Noruega, 2,832. Negras: Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 2,718. Catalana Abierta, E04.

R-9, Mundial Rápido, Hong Kong, 19–06-2026.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 Cf6 4.g3 dxc4 5.Ag2 Ab4+ 6.Cbd2 b5 7.0–0 Ab7 8.Cxc4 bxc4 9.Da4+ Cc6 10.Ce5 Cd5 11.Db5 a6 12.Dxb70=+. Los módulos valoran pequeña ventaja de las negras. 12...Ca5 13.Axd5 Cxb7 14.Axb7 Tb8 15.Ac6+ Rf8 16.Af3 Ad6 17.Cc6 De8 18.Cxb8 Dxb8 19.e4 e5 20.Ae3 Re7 21.Tab1 Td8 22.d5 Db4 23.Tfc1 Tb8 24.a3? Ventaja decisiva negra. 24...Db3 25.Rg2 c3 26.Ad1 Dc4 27.b4 Dxe4+ 28.Rg1 a5 29.Ac2 Dxd5 30.Ab3 Da8–+ 31.Txc3 axb4 32.axb4 Txb4 33.Tbc1 Db7 34.Ac2 g6 35.h4 Tb2–+ 36.Tc4 f5 37.Ad3 Tb3 38.Ag5+ Re6 39.Ac2 Tb2 40.Tc3 Rd7 41.Aa4+ Re6 42.Ac2 Db4 43.Ad3 e4 44.Ac4+ Rd7 45.Ag8 Tb1 46.Rg2 Txc1 47.Txc1 Db2 48.Td1 Dc3 49.Ae3 Re7 50.Tc1 Db2–+ 51.Ac4 Ae5 52.Td1 Dc2 53.Tc1 Db2 54.Td1 Ad6 55.Ag5+ Rd7 56.Ae3 Da3 57.Ag8 Dc3 58.Td4 Re7 59.Axh7 Ac5 60.Ag5+ Rf7 61.Td7+ Re6 62.Td2 Dg7 0–1.