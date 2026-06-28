En colisión de centellas Firouza 13-11 a Erigaisi
BRILLANTE COMBINACIÓN. Sorprendente alta clase de niños de once años en el Sub12 del Mundial en Batumi, Georgia. Blancas juegan y dan mate en 6 jugadas. Ling, Chenxuan, chino-estadounidense vence al prodigio de Rusia Daniil Kaminski.
Arturo Xicoténcatl.
Rey y dama
En una excitante demostración de ajedrez blitz, al ritmo de un minuto el total de la partida, el francés Alireza Firouzja venció en la final de ganadores del Campeonato de Blitz, al indio Arjún Erigaisi por score de 13 – 11 al romper una lucha equilibrada con la victoria en los dos últimos juegos. Juegos que no sólo sorprenden gratamente por la fulgurante velocidad de dos centellas del tablero sino por la alta clase estratégica. Jugaron 24 partidas en una hora.
Alireza tomó ventaja de 3 ½ - ½ en los cuatro primeros juegos del espectacular certamen organizado por la plataforma Chess.com, y tuvo una respuesta inmediata de 3 victorias de Erigaisi. Después de 22 juegos estaban igualados en 11 puntos.
En la semifinal de perdedores enfrentan Nihail Sarin, India vs Andrew Tang. El ganador se va a medir contra Arjún Erigiasi. Y el vencedor disputará el domingo la Grand Final a Firouzja.
Clasificación final del Campeonato Mundial Juvenil FIDE, después de 11 rondas.
Sub 14, categoría abierta: 1) Antonio Radzimski, (2,394), Polonia, 9 puntos reales: (+8, =2,-1); 2) Damir Bulgak, (2,118), Rusia, 8 ½; 3) Than Guo, (2,404), Estados Unidos, 8; 43) Jesús Daniel Díaz Guerrero, (2,102), México, 6 ½ puntos (+5, =3, -3). Entre 151 jugadores.
Sub 14, mujeres. 1) Zahra Allaverdi, 1997, Azerbaiyán,
9 puntos (+7, =4, -0); 2) Laurie Qiu, 2,122, Estados Unidos, 8 ½; 3) Tuana Abak, 1,813, Túrquía, 8 ½; 36) Mía Fernanda Guzmán García, (1,939) México, 6 (+3, =6, -2), en las últimas cuatro partidas, en la fase más difícil, hizo un punto, dos tablas y perdió los dos juegos. Participaron 110 jugadoras.
Sub16, categoría abierta. 1) Khagan Ahmad, (2,480), Azerbaiyán, 9 ½ (+8, =2, -0). 2) Enrique Eduardo Tudor, (2,460), España, 8 ½; 3) Sauat Nurgaliyev, (2,490) Kazajistán, 8 ½; 52) Levi Kalani Alejandro Fogo Esquivel, (2,090) México, 6 puntos (+5, =2, -4). Entre 155 jugadores.
Sub 16, mujeres: 1) Veranika Abramkina, (2,256), Rusia, 9 puntos (+8, =2, -1); 2) Tianyu Jiang (2,167), R. China, 8 ½; 3) Rachael Li, Estados Unidos, (2,286), 8 ½; 44) Caissa Luduvina Galaviz Medina, (1,867), México, 6 (+4, =4, -3). Entre 107 jugadoras.
Sub 18, Abierta: 1) MI Anthony Atanásov, (2,470), Canadá, 9 puntos reales (+8, =2, -1); 2) MI Emmanuel Kot, (2,313) Canadá, 9 (+7, =4, -0); 3) MI Javier Habans Aguerrea, España, 8; 66) Miguel Angel López García, (1,902), México, 5 ½ puntos (+3, =3, -3); 100) Teófilo Kibrit Arakanchi, (1,902) México, 4 ½ puntos (+3, =3,-5). Entre 131 jugadores.
Sub 18, mujeres: 1) Valeria Kleymenova, (2,262), Rusia, 10 puntos reales (+10, =2, -0); 2) Pratite Bordoloi, (2,129), India, 8 ½; 3) Sofía Moskalets, (2,177), Ucrania, 8 ½; 36) Guadalupe Montaño Vicente, (2,097), México 6 puntos (+6, =4, -3); 78) Rebeca García Hernández, (2,017), México, 4 ½ (+2, =5, -4).
Blancas: Ling, Chenxuan, EUA, 2082.
Negras: Daniil Kaminski, Rusia, 2,127.
GdeD, Semi-Eslava, D31.
R–10, Campeonato Mundial Sub 12, Batumi, 26-06-2026.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Ae7 4.cxd5 exd5 5.Af4 c6 6.e3 Af5 7.g4 Ag6 8.h4 h6 9.h5 Ah7 10.Ad3 Axd3 Es mejor jugar Cf6. El intercambio es una imprecisión pues desarrolla una pieza más del ejército blanco. 10...Cf6 11.Cge2 Cbd7 12.Cg3 Cf8+=. 11.Dxd3± Cf6 12.Cge2 Cbd7 13.f3 b5 14.Cg3 0–0 15.g5 hxg5?+- 16.Axg5 b4 (16...Ce8 17.Af4 b4 18.Cce2±) 17.Cce2+- Rh8 18.Cf5 c5 (18...Cg8 19.Cxe7 Cxe7 20.Cf4 Te8 21.0–0–0+-) 19.Cf4! Te8 20.De2 Af8 21.Cg6+! Rh7 22.Dg2 Db6? 23.Af4 Ad6 Juegan blancas y dan jaque mate en 6 lances: 24.Cge7! Tg8 25.Dg6+! Rh8 [25...fxg6 26.hxg6#] 26.h6 Negras rinden. Si 26...Ch7 [26...gxh6 27.Dxh6+ Ch7 28.Dxh7#] 27.hxg7+ Txg7 28.Dxg7# 1–0.
Blanca: Alireza Fioruzja, Francia, 3,330. Negras: Arjún Erigaisi, India, 3,341. Defensa Pirc, Ataque Austriaco, B09.
R-23, Campeonato de Bullet, 26–06-2026.
1.e4 c6 2.d4 d6 3.Cc3 g6 4.f4 Ag7 5.Cf3 Cf6 6.Ad3 0–0 7.0–0 Cbd7 8.e5 Cd5 9.Cxd5 cxd5 10.De1 e6 11.c3 f6 12.exd6 Te8 13.b3 Af8 14.Aa3 Da5 15.Ab4 Db6 16.c4 a5 17.Aa3 a4 18.c5 Dd8 19.b4 Cb8 20.b5 Ad7 21.Tc1 Ag7 22.Rh1 Rh8 23.De2 Tf8 24.Tfe1 De8 25.Tb1 Ta5 26.Tec1 Tg8 27.Db2 Ah6 28.Db4 Ta8 29.Dd2 Dc8 30.Te1 De8 31.De3 Ta5 32.Dd2 Ta8 33.Ac1 a3 34.Dc3 Ta4 35.f5 Axc1 36.Dxc1 gxf5 37.Dc2 Ta5 38.Axf5 Df7 39.Ad3 Dg7 40.Te2 Dh6 41.Dd2 Dxd2 42.Txd2 Ta4 43.h3 Tc8 44.Rh2 e5 45.dxe5 fxe5 46.Cxe5 Txc5 47.Tf2 Ae6 48.Tbf1 Rg7 49.Tf6 Cd7 50.Txe6 Cxe5 51.Txe5 1–0.