La china Tan Zhongyi triunfa en Copa Cairns

La exmonarca mundial Tan Zhongyi, de 35 años, quien fuese niña prodigio, se coronó el miércoles anterior en la Copa Cairn, certamen que se desarrolló en forma paralela en Saint Louis con la XIII Copa Sinquefield y recibió un premio de 65,000 dólares al igual que el estadounidense Wesley So en la competencia de hombres.

Conquistó la corona, por segunda ocasión, con 6 ½ puntos (+4, =4, -1). Perdió el invicto ante la maestra internacional griega Stavroula Tsolakiou en la novena ronda, cuando ya tenía asegurada la corona al vencer a Bibisara Assaubayeva, en la octava ronda. Stavroula, de 26 años, campeona mundial Sub 14, Sub16 y Sub18 fue la única que pudo vencer a la estadounidense Alice Lee.

Tan, empató con la prodigiosa dieciseisañera Alice Lee y derrotó a la estadounidense Carissa Yip, a la triple monarca mundial de blitz y quinto lugar en la clasificación mundial FIDE, la prestigiosa kazaja Bibisara Assaubayeva, de 22 años, así como a las renombradas grandes maestras de India Humpy Koneru, Divya Desmukh y Vaishali, Rameshbabu, desafiante oficial a la monarca mundial Ju, Wenjun. Hizo tablas con el resto.

La partida contra Alice Lee fue una de las emocionantes, una Inglesa con formación India de Dama en la que la estadounidense tenía posición ganadora sobre Tan Zhongyi, conductora de las piezas negras, en un final de Dama y Caballo y peones, pero una imprecisión permitió a la china una combinación de jaque perpetuo con sus dos unidades de fuerza.

El duelo en la octava ronda entre Tan Zhongyi y la GM kazaja Bibisara Assaubayeva, respectivamente novena y quinta del mundo, resultó fascinante y de carácter magistral. Principió con una defensa India en la que las negras colocaron el Caballo en la casilla táctica c5. El teatro de batalla, tras intercambiar la última torre y llegar a un final de Damas dos Torres y Alfiles del mismo color e igualdad de peones, se trasladó del flanco de dama al flanco de Rey. La alta esgrima concluyó en una relampagueante combinación en la que a Bibisara, tres veces campeona mundial de blitz, se le escapó un golpe táctico de Tan Zhongyi. Aquélla entregó la Dama, la china no la aceptó, entonces Assaubayeva sacrificó la Dama por un alfil con la idea de clavar la dama blanca, pero en el remate la china clavó a la vez la agresiva y amenazante torre.

Clasificación Final de la Copa Cairns celebrada en Saint Louis: 1) Tan Zhongyi, China, 6 ½ puntos reales (+5,=3,-1 ante Stavroula Tsolakidou); 2) Alice Lee, Estados Unidos, 6 (-4, =4, -1 ante Tsolakou); 3) Bibisara Assaubayeva 5 (+2, =, -1 ante Tan Zhongyi); 4) Carissa Yip, Estados Unidos, 5 (+2, =6, -1 ante Tan Zhongyi); 5 Anna Muzychuk, Ucrania, 4 ½; 6) MI Stavroula Tsolakidou, Grecia, 4 ½; 7) Divya, Deshmukh, India, 4 ½; 8) Humpy Koneru, India, 3 ½; 9) Alexsandra Kosteniuk, Suiza, 3; 10) Vaishali, Rameshbabu, India, 2 ½ puntos.

Blancas: Tan Zhongyi, China, 2,520. Negras: Bibisara Assaubayeva, Kazajistán, 2,538. Defensa India de Rey, Clásica. R-8, Copa Cairns, Saint Louis, 18–08-2026.

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Ag7 4.e4 d6 5.Ae2 0–0 6.Ae3 Ca6 7.h3 e5 8.d5 Cc5 9.Dc2 a5 10.Cf3 b6 11.g4 Ad7 12.Cd2 c6 13.g5 Ce8 14.h4 Cc7 15.Cb3 cxd5 16.cxd5 a4 17.Cxc5 bxc5 18.f3 Db8 19.h5 Tc8 20.hxg6 hxg6 21.Rf2 Ab5 22.Th4 Axe2 23.Dxe2 a3 24.b3 Db4 25.Tc1 Ce8 26.Cd1 f5 27.Ad2 Db6 28.exf5 gxf5 29.f4 c4+ 30.Ae3 Db7 31.bxc4 Ta4 32.Ad2 Dd7 33.Ce3 exf4 34.Txf4 Ae5 35.Th4 Cg7 36.Tch1 Rf7 37.g6+ Rxg6 38.Th7 Tg8 39.Df3 Rf7 40.Cxf5 Re8 41.Cxg7+ Axg7 42.Ag5 Da7+ 43.Rg2 Df7 44.Te1+ Rf8 45.Dg4 Dxd5+ 46.Te4 Dxg5 47.Dxg5 Ae5 48.Th8 1–0.

Blancas: Alice Lee, Estados Unidos, 2430. Negras: Tan Zhongyi, China, 2,520. Apertura Inglesa simétríca, A30. R-5, Copa Cairns, Saint Louis, 14–08-2026.

1.Cf3 Cf6 2.c4 b6 3.g3 Ab7 4.Ag2 e6 5.0–0 Ae7 6.Cc3 0–0 7.Te1 d5 8.cxd5 Cxd5 9.e4 Cxc3 10.bxc3 c5 11.d4 cxd4 12.cxd4 Cc6 13.Ab2 Af6 14.Tc1 Tc8 15.Dd3 Ca5 16.h4 h6 17.Ch2 Txc1 18.Txc1 h5 19.Af3 g6 20.e5 Axf3 21.Cxf3 Ae7 22.Aa3 Axa3 23.Dxa3 Dd5 24.Tc7 Cc4 25.Dd3 b5 26.Tc5 Db7 27.Cg5 Td8 28.Ce4 Rg7 29.Cf6 Tc8 30.Dc3 Txc5 31.dxc5 Rf8 32.Dd4 Re7 33.Cg8+ Re8 34.Cf6+ Re7 35.Cg8+ Re8 36.c6 Dxc6 37.Cf6+ Re7 38.Dxa7+ Rf8 39.Db8+ Re7 40.Cg8+ Rd7 41.a3 Da6 42.Cf6+ Rc6 43.De8+ Rc5 44.Dxf7 Dxa3 45.De7+ Rd4 46.Dxe6 Da1+ 47.Rh2 Da8 48.Dd7+ Rxe5 49.Dg7 Re6 50.Dxg6 Ce5 51.Dh6 Cf3+ 52.Rh3 Cg1+ 53.Rh2 Cf3+ 54.Rh3 Cg1+ 55.Rh2 Cf3+, tablas.